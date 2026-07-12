Spacer rano czy wieczorem? Okazuje się, że pora dnia ma znaczenie
Spacer to jeden z najlepszych prezentów, jakie można dać swojemu ciału. Rano pobudza do działania, odświeża, pomaga się rozruszać. Wieczorem koi układ nerwowy, uspokaja, wspiera wyciszenie się przed snem. A po obiedzie? Pomoże w trawieniu i sprawi, że organizm lepiej poradzi sobie z regulacją poziomu cukru we krwi.
Każdy spacer, niezależnie od pory dnia, niesie ze sobą mnóstwo korzyści. Z przeglądu badań naukowców związanych z Brown/Alpert Medical School, opublikowanego w recenzowanym czasopiśmie "Exercise and Sport Sciences Reviews" z 2020 r., wynika, że aktywność wykonywaną regularnie o stałej, wczesnej porze łatwiej zamienić w nawyk.
Spacer o poranku skutecznie ładuje baterie
Jak wskazuje wspomniany przegląd, poranna przechadzka potrafi naładować baterie na cały dzień, a co ważniejsze - łatwiej utrzymać ją jako codzienny nawyk. Rano człowiek budzi się z reguły wypoczęty i gotowy na nowy dzień, więc o motywację do ruchu prościej niż wieczorem, po całym dniu spędzonym w pracy.
Analizowane przez badaczy dane pokazały także, że osoby ćwiczące rano często pozostają bardziej aktywne przez resztę dnia niż ludzie, którzy nie zdecydowali się na zażycie odrobiny ruchu po wstaniu z łóżka. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ w perspektywie czasu jeden morderczy trening w tygodniu nic nie zmieni. To codzienna spokojniejsza aktywność robi robotę, bo pozwala wyrobić w sobie pewne nawyki. I zapałać miłością do sportu. Inne zalety porannego spaceru to:
● poranne ćwiczenia mogą zredukować podjadanie w ciągu dnia
● ćwiczenia stymulują produkcję endorfin, więc poranny spacer poprawia humor przynajmniej na połowę dnia
● ruszanie się z rana jest dla wielu osób świetną dawką motywacji
Spacer wieczorem działa jak melisa.
Spacer wieczorem też ma swoje zalety. Największą z nich jest wyciszenie się po całym dniu. Taka przechadzka może zdziałać cuda, szczególnie dla przemęczonego układu nerwowego. Lepiej jednak zrezygnować z ciężkiego treningu tuż przed snem, ponieważ intensywne ćwiczenia pobudzają organizm, co często prowadzi do problemów z zaśnięciem.
Nie musi być idealnie. Ważne, żeby się ruszyć
- W ciągu dnia pracy czasami świadomie wybieram gabinet położony najdalej od poczekalni. W ten sposób po każdej konsultacji mam chwilę na odrobinę ruchu. Regularnie przepisuję też moim pacjentom receptę na 10 000 kroków dziennie - poinformował kardiolog Leonard Hofstra na łamach portalu Quest.
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Lekarz tłumaczy, że przysługę swojemu sercu można zrobić nawet przy ograniczonej sprawności, wystarczy pozostawać aktywnym.