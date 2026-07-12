Tak Błachowicz chce zakończyć najbliższą walkę w UFC. "Tego sobie życzę"

Jan Błachowicz już za niespełna trzy tygodnie powróci do klatki UFC. Jego rywalem będzie Bogdan Guskov. Obaj zmierzyli się po raz pierwszy w grudniu, kiedy sędziowie orzekli o remisie. W maju miało dojść do rewanżu, ale Błachowicz wypadł z walki z powodu kontuzji.

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- Była kontuzja kolana, ale wymusiłem na lekarzach, żeby operacja została przeprowadzona szybko. Czuję się bardzo dobrze, udało się wrócić i mogę w pełni trenować - powiedział były mistrz UFC w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport.

- Mówiłem lekarzom, że nie mam czasu na długą rekonwalescencję. Nie oszukujmy się, pesel mnie ściga, to jest moja końcówka. Nie chcę przez pół roku leżeć i się rehabilitować. To by było za długo. Nie wiem, czy po takiej przerwie mógłbym jeszcze wrócić - tłumaczył.

Polak zaznaczył, że nie zamierza zmieniać metod treningowych. Wierzy, że to, co robi na co dzień, pozwoli mu wygrać.

- Nie robimy zwrotu o 180 stopni. Bazujemy na detalach i na tym, co się sprawdziło w trzeciej rundzie (pierwszego starcia - przyp. red.), a eliminujemy to, co się stało w drugiej - przekazał.

- Nasz geriatryczny system treningowy się sprawdza. Jest dobrze, ale nie ma co zapeszać. Poczekajmy na wynik, czy się obroni - dodał.

43-latek zawalczy z Guskovem podczas pierwszej w historii gali UFC w Belgradzie. Choć nieco żałuje, że nie jest to gala numerowana, jest zadowolony, że wydarzenie odbędzie się dość blisko Polski.

- Dla mnie to jest bez różnicy, ja mam płacone tyle samo - zaśmiał się Błachowicz. - Oczywiście, numerowana gala jest bardziej pompowana. Ale cieszę się, że będzie to w Europie. Nie muszę lecieć za ocean, aklimatyzować się - to kosztuje mnie dużo zdrowia. Sam dałem znać, że ten termin mi pasuje - wyjaśnił.

Na koniec zdradził wymarzone zakończenie tego pojedynku.

- Wygrana po czterech latach, najlepiej przed czasem, przez nokaut. Tego sobie życzę i to sobie wizualizuję - podsumował.

Dziennikarz Polsatu Sport Paweł Wyrobek zapytał, czy zwycięstwo nad Guskovem może przybliżyć Polaka do starcia o utracony pas wagi półciężkiej?

- Jak otworzy (drzwi - przyp. red.), będzie cudownie. Jak nie, też będę się cieszył, że wygrałem walkę - zakończył.

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HP, Polsat Sport