Tak Błachowicz chce zakończyć najbliższą walkę w UFC. "Tego sobie życzę"
- Wygrana po czterech latach, najlepiej przed czasem, przez nokaut. Tego sobie życzę i to sobie wizualizuję - powiedział były mistrz UFC Jan Błachowicz w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport, odpowiadając na pytanie o wymarzony scenariusz walki z Bogdanem Guskovem.
Jan Błachowicz już za niespełna trzy tygodnie powróci do klatki UFC. Jego rywalem będzie Bogdan Guskov. Obaj zmierzyli się po raz pierwszy w grudniu, kiedy sędziowie orzekli o remisie. W maju miało dojść do rewanżu, ale Błachowicz wypadł z walki z powodu kontuzji.
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- Była kontuzja kolana, ale wymusiłem na lekarzach, żeby operacja została przeprowadzona szybko. Czuję się bardzo dobrze, udało się wrócić i mogę w pełni trenować - powiedział były mistrz UFC w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport.
- Mówiłem lekarzom, że nie mam czasu na długą rekonwalescencję. Nie oszukujmy się, pesel mnie ściga, to jest moja końcówka. Nie chcę przez pół roku leżeć i się rehabilitować. To by było za długo. Nie wiem, czy po takiej przerwie mógłbym jeszcze wrócić - tłumaczył.
Polak zaznaczył, że nie zamierza zmieniać metod treningowych. Wierzy, że to, co robi na co dzień, pozwoli mu wygrać.
- Nie robimy zwrotu o 180 stopni. Bazujemy na detalach i na tym, co się sprawdziło w trzeciej rundzie (pierwszego starcia - przyp. red.), a eliminujemy to, co się stało w drugiej - przekazał.
- Nasz geriatryczny system treningowy się sprawdza. Jest dobrze, ale nie ma co zapeszać. Poczekajmy na wynik, czy się obroni - dodał.
43-latek zawalczy z Guskovem podczas pierwszej w historii gali UFC w Belgradzie. Choć nieco żałuje, że nie jest to gala numerowana, jest zadowolony, że wydarzenie odbędzie się dość blisko Polski.
- Dla mnie to jest bez różnicy, ja mam płacone tyle samo - zaśmiał się Błachowicz. - Oczywiście, numerowana gala jest bardziej pompowana. Ale cieszę się, że będzie to w Europie. Nie muszę lecieć za ocean, aklimatyzować się - to kosztuje mnie dużo zdrowia. Sam dałem znać, że ten termin mi pasuje - wyjaśnił.
Na koniec zdradził wymarzone zakończenie tego pojedynku.
- Wygrana po czterech latach, najlepiej przed czasem, przez nokaut. Tego sobie życzę i to sobie wizualizuję - podsumował.
Dziennikarz Polsatu Sport Paweł Wyrobek zapytał, czy zwycięstwo nad Guskovem może przybliżyć Polaka do starcia o utracony pas wagi półciężkiej?
- Jak otworzy (drzwi - przyp. red.), będzie cudownie. Jak nie, też będę się cieszył, że wygrałem walkę - zakończył.