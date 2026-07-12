Trener McGregora wyłożył karty na stół. Oto cała prawda po gali UFC 329

Conor McGregor (22-7) w nocy z soboty na niedzielę przegrał z Maxem Hollowayem (28-9) podczas gali UFC 329. Irlandczyk nabawił się kontuzji, przez którą nie mógł kontynuować pojedynku. Już po kilkudziesięciu sekundach sędzia przerwał walkę.

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Ostatecznie były podwójny mistrz UFC nie doczekał nawet do werdyktu. Do sieci trafił filmik, na którym widać, że McGregor bezpośrednio po zakończeniu starcia wyszedł z hali.

Niedługo potem wymowny wpis w mediach społecznościowych zamieścił trener Irlandczyka John Kavanagh.

"Jestem zdruzgotany" - przyznał w poście dodanym na Facebooku. "To kopnięcie z wyskoku ćwiczyliśmy codziennie przez wiele miesięcy, również kilka razy podczas rozgrzewki. Nigdy nie było z tym żadnego problemu. Kolano puściło w momencie, gdy wykonał to kopnięcie. Gorzej być nie mogło" - napisał.

Bardzo szybko na porażkę zareagował też McGregor.

"Byłem tak gotowy na tę walkę, że nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Gadanie, że byłem rozkojarzony, wchodząc do klatki, to bzdura. Byłem spokojny, gotowy i pewny siebie. Pokonam to. Nie dam się zrazić. Wrócę" - oznajmił.

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HP, Polsat Sport