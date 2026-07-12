Trener McGregora wyłożył karty na stół. Oto cała prawda po gali UFC 329

Sporty walki

Trener Conora McGregora John Kavanagh przerwał milczenie po porażce swojego zawodnika z Maxem Hollowayem na gali UFC 329. "Jestem zdruzgotany" - oznajmił.

Conor McGregor siedzący w fotelu w klatce treningowej z rękawicami bokserskimi na rękach, obok stoi mężczyzna
fot. Instagram
Trener McGregora zabrał głos po porażce

Conor McGregor (22-7) w nocy z soboty na niedzielę przegrał z Maxem Hollowayem (28-9) podczas gali UFC 329. Irlandczyk nabawił się kontuzji, przez którą nie mógł kontynuować pojedynku. Już po kilkudziesięciu sekundach sędzia przerwał walkę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Deklaracja Conora McGregora! "Wrócę"

 

Ostatecznie były podwójny mistrz UFC nie doczekał nawet do werdyktu. Do sieci trafił filmik, na którym widać, że McGregor bezpośrednio po zakończeniu starcia wyszedł z hali.

 

Niedługo potem wymowny wpis w mediach społecznościowych zamieścił trener Irlandczyka John Kavanagh.

 

"Jestem zdruzgotany" - przyznał w poście dodanym na Facebooku. "To kopnięcie z wyskoku ćwiczyliśmy codziennie przez wiele miesięcy, również kilka razy podczas rozgrzewki. Nigdy nie było z tym żadnego problemu. Kolano puściło w momencie, gdy wykonał to kopnięcie. Gorzej być nie mogło" - napisał.

 

Bardzo szybko na porażkę zareagował też McGregor.

 

"Byłem tak gotowy na tę walkę, że nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Gadanie, że byłem rozkojarzony, wchodząc do klatki, to bzdura. Byłem spokojny, gotowy i pewny siebie. Pokonam to. Nie dam się zrazić. Wrócę" - oznajmił. 

 

Zobacz także

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CONOR MCGREGORJOHN KAVANAGHMMASPORTY WALKIUFC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Max Holloway - Charles Oliveira. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 