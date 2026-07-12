Finał ME U18 siatkarek. Turcja - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek są rozgrywane w dniach 1-12 lipca. Gospodarzem imprezy są Litwa i Łotwa. W turnieju gra szesnaście reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po osiem zespołów w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabeli obu grup awansują do półfinałów. Reprezentacja Polski zakończyła zmagania na fazie grupowej.

Zobacz także: Hit transferowy drugoligowca! Siatkarz z PlusLigi nową gwiazdą drużyny

Fazę grupową Turcja przebrnęła z kompletem siedmiu zwycięstw. Pokonała kolejno 3:0 Czechy, 3:0 Belgię, 3:0 Polskę, 3:0 Łotwę, 3:0 Hiszpanię, 3:0 Islandię i 3:2 (15:11 w tie-breaku) Italię. Włoszki, poza porażką z Turczynkami, odniosły sześć zwycięstw, ogrywając 3:0 Islandię, 3:0 Czechy, 3:1 Belgię, 3:0 Polskę, 3:0 Łotwę i 3:1 Hiszpanię. W półfinałach Turcja pokonała 3:1 Węgry, a Italia - 3:0 Francję.

Finał ME U18 siatkarek. Relacja na żywo i wynik meczu Turcja - Włochy w niedzielę 12 lipca o godzinie 17.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport