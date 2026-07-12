Udany występ polskiego łucznika. Zajął piąte miejsce w zawodach w Madrycie

Polak, aktualny wicemistrz Europy i 21. zawodnik w światowym rankingu, przegrał w ćwierćfinale z późniejszym triumfatorem Kolumbijczykiem Gomezem Zuluagą 144:146.

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W finale Zuluaga pokonał Mike'a Schlossera (Holandia) 148:147. W meczu o trzecią lokatę Simon Moritz (Niemcy) wygrał z Chieh-Lunem Chenem (Tajwan) 147:145.

Konecki w pierwszej rundzie wyeliminował Thomasa Lane'a (Wielka Brytania) po zwycięstwie 149:144. W kolejnych okazał się lepszy od Amerykanina Curtisa Broadnaxa (149:146) i zawodnika z Indii Gamesha Mani Batmana Thirumuru (146:144).

Jedyna reprezentantka Polski w łuku klasycznym Karina Kozłowska (LKS Łucznik Żywiec) pokonała wyżej notowaną Deepike Kumari (Indie) 6:5. Przegrała z kolei 5:6 z późniejszą finalistką Elif Gokkir (Turcja), plasując się na 20. miejscu.

Najlepiej z trójki mężczyzn w łuku klasycznym spisał się Nikodem Marszalik (MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska), zajmując 53. miejsce na 115 zawodników. W drugiej rundzie wyeliminował go Jorge Enriquez (Kolumbia), wygrywając 6:4. Wcześniej Polak pokonał Moritza Wiesera (Niemcy) 6:2. Olivier Zieliński (UKS Jedynka Kórnik) uplasował się na 105. lokacie, a Mikołaj Walczyk (KS Stella Kielce) był 111.

Na tych samych torach w stolicy Hiszpanii, gdzie teraz rywalizowano w zawodach Pucharu świata, reprezentacja Polski mężczyzn w stylu klasycznym w składzie: Jacek Dobrzyński, Piotr Piątek, Jacek Proć i Grzegorz Śliwka, odniosła sukces, zdobywając w czerwcu 2005 roku brązowy medal mistrzostw świata. Wygrała Korea Południowa, która była lepsza od Indii. Polska w meczu o trzecie miejsce pokonała Ukrainę 241:239.

HP, PAP