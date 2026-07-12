Ważna funkcja nie dla Zbigniewa Bońka. Szef federacji podjął decyzję

Przypomnijmy, że jakiś czas temu temat dyrektora technicznego włoskiej federacji został poruszony w polskich mediach. Było bowiem możliwe, że stanowisko to obejmie... Zbigniew Boniek.

58-letni Maldini rozegrał 126 meczów w drużynie narodowej. Całą piłkarską karierę spędził w AC Milan, z którym siedmiokrotnie wygrał Serie A. Przez ostatnie cztery lata był dyrektorem technicznym klubu z Mediolanu, a teraz będzie pełnił tę funkcję w krajowej federacji.

W czerwcu prezesem FIGC został Giovanni Malago, który był szefem Włoskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego i przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Zastąpił Gabriele Gravinę, który podał się do dymisji po tym, jak pod koniec marca Włochy przegrały po rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną decydujący mecz barażowy o awans do MŚ, co wywołało powszechne oburzenie i szok wśród kibiców.

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Malago zaproponował Maldiniemu stanowisko dyrektora technicznego. Jego doradcą będzie Brazylijczyk Leonardo, który również był piłkarzem Milanu. Według włoskich mediów Maldini podpisał już kontrakt do 2028 roku.

Maldini rozpocznie swoją kadencję od poszukiwań nowego selekcjonera reprezentacji Włoch po tym, jak federacja rozstała się z Gennaro Gattuso po meczu z Bośnią.

Włosi to czterokrotni mistrzowie świata. Na tytuł czekają od 2006 roku. Ostatni raz uczestniczyli w mundialu w 2014 roku. Później nie awansowali na turnieje w Rosji, Katarze i Ameryce Północnej.

Jesienią Włochy zagrają z Belgią, Turcją i Francją w dywizji A Ligi Narodów.

PAP