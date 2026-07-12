Wielki sukces Polaka! Pokonał aktualnego wicemistrza świata

Trwa turniej European Darts Open w niemieckim Leverkusen. Znakomicie spisują się w nim Polacy - Ratajski i Białecki są już w ćwierćfinale.

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W 1/8 finału obaj sprawili spore niespodzianki - najpierw Białecki pokonał Doetsa, po raz pierwszy w karierze dochodząc do ćwierćfinału imprezy tej rangi. Zaraz potem Ratajski ograł rozstawionego w tych zawodach z "jedynką" van Veena, który jest aktualnym wicemistrzem świata. W tegorocznej edycji MŚ 24-letni "The Giant" doszedł do finału, gdzie lepszy od niego okazał się genialny Anglik Luke Littler.

Z zawodami na 1/8 finału pożegnał się też najsłynniejszy holenderski darter, Michael van Gerwen. Trzykrotnego mistrza świata w sobotę niespodziewanie 6:4 pokonał Australijczyk Damon Heta.

W kolejnej rundzie obaj Polacy zmierzą się z Anglikami - rywalem Białeckiego będzie James Wade, natomiast Ratajski o kolejne zwycięstwo powalczy z Nathanem Aspinallem, który broni tytułu z zeszłego roku. Wówczas "The Asp" pokonał w finale Hetę 8:6.

Jeśli obaj wygrają swoje spotkania, zmierzą się ze sobą w półfinale.

Końcowe fazy turnieju zostaną rozegrane w godzinach wieczornych w niedzielę 12 lipca.

BS, Polsat Sport