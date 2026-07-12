Wilfredo Leon przed wylotem do USA. "Ten mecz będzie najciekawszy"

Podopieczni Nikoli Grbicia w dniach 15-19 lipca zmierzą się w Chicago z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz USA. Poprzeczka będzie zatem zawieszona bardzo wysoko i ciężko jest wskazać najbardziej wymagającego rywala.

- Nie ma takiego jednego przeciwnika, bo to będzie najtrudniejszy etap na VNL-u. Każdego z tych rywali trzeba doceniać, trzeba mieć szacunek do nich, bo każdy gra na bardzo wysokim poziomie. My jesteśmy tam po to, żeby też grać na najwyższym poziomie. A co do rywala, no to każdy jest mega mocny. Na razie myślę, że najciekawszy mecz będzie ten ostatni - z gospodarzem. To będzie bardzo ciekawe - przyznaje Leon.

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Polacy w dotychczasowych ośmiu spotkaniach zanotowali sześć zwycięstw i ponieśli tylko dwie porażki. Jedną z nich zaliczyli z Bułgarią, z którą zagrają na otwarcie turnieju. Dodatkowym problemem może być konieczność szybkiej aklimatyzacji spowodowanej zmianą strefy czasowej.

- Czy jetlag będzie, czy nie będzie, to myślę, że i tak każdy będzie gotowy na to, żeby zacząć już od razu bardzo dobrze grać. Bułgaria to rywal, który przez ostatnie parę lat zrobił krok do przodu. Oni zdecydowanie będą chcieli pokazać siłę, a my chcemy, żeby ten wynik był po naszej stronie - mówi gwiazdor Bogdanki LUK Lublin.

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Rozmowa z Wilfredo Leonem w załączonym materiale wideo.