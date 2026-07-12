Wimbledon: Guo/Mladenovic - Dabrowski/Stefani. Relacja live i wynik na żywo

Guo z Chin i Mladenovic z Francji przystąpiły do tego turnieju rozstawione z numerem dziesiątym i straciły dotychczas tylko seta. W poprzedniej rundzie pokonały chiński duet Jiang - Xu.

Dabrowski i Stefani to para numer dwa, która na rozkładzie ma m.in. Katarzynę Piter i Annę Siskovą w ćwierćfinale. Kanadyjka i Brazylijka nie straciły jeszcze seta.

W poprzednim sezonie w turnieju deblistek na Wimbledonie najlepsze okazały się Weronika Kudermietowa i Elize Mertens, które pokonały Su-Wei Hsieh i Jelenę Ostapenko.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hanyu Guo/Kristina Mladenovic - Gaberiela Dabrowski/Luisa Stefani na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport