Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 1 - 12.07
Transmisja niedzielnych meczów z kortu numer 1 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort 1 (od godz. 12:00)
T. Oda - A. Hewett (finał męskiego turnieju na wózkach inwalidzkich)
J. Lee - C. Hewitt (finał męskiego turnieju juniorskiego)
Cibulkova/Strycova - Rybarikova/Safarova (finał żenśkiego turnieju legend)
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