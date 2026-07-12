Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 1 - 12.07

Tenis

Transmisja niedzielnych meczów z kortu numer 1 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Urządzenie do zaznaczania linii na korcie tenisowym
fot. PAP

Kort 1 (od godz. 12:00)

 

T. Oda - A. Hewett (finał męskiego turnieju na wózkach inwalidzkich)
J. Lee - C. Hewitt (finał męskiego turnieju juniorskiego)
Cibulkova/Strycova - Rybarikova/Safarova (finał żenśkiego turnieju legend)

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Harri Heliovaara/Henry Patten - Marcelo Arevalo/Mate Pavic. Skrót meczu
Zobacz także

Poznaliśmy mistrzów Wimbledonu! Powtórzyli sukces sprzed dwóch lat

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 