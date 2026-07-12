Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej.

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Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca. Panie rywalizacje zakończyły dzień wcześniej, a najlepsza okazała się Linda Noskova. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.



Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota 64,2 miliona funtów do zdobycia.

Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 12.07

Kort nr 1 - transmisje dostępna TUTAJ

Kort nr 3 - transmisje dostępna TUTAJ

Kort nr 12 - transmisje dostępna TUTAJ

Kort nr 18 - transmisje dostępna TUTAJ

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