Wygrana nie wystarczyła. Awans nie dla reprezentacji Polski
Polskie hokeistki na trawie pokonały w Pradze Czechy 1:0 (1:0) w meczu o trzecie miejsce turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy. Zespół Krzysztofa Rachwalskiego już wcześniej, po przegranym półfinale z Ukrainą (1:2), stracił szansę na awans do elity.
Pojedynek Polek z Czeszkami o trzecią lokatę miał jednie wymiar prestiżowy, bowiem oba zespoły bez względu na jego wynik miały pewny udział w przyszłorocznych mistrzostwach Starego Kontynentu drugiej dywizji. Do elity awansowali tylko finaliści - Ukraina oraz Austria.
W spotkaniu o pierwsze miejsce Austriaczki wygrały 3:2 (1:2).
Uczestnicy przyszłorocznych mistrzostw Europy pierwszej mają zapewniony udział w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Polki tej szansy nie straciły, ale o tym, czy będą miały prawo udziału walki o paszporty do Los Angeles zadecyduje m.in. pozycja w międzynarodowym rankingu.
Końcowa kolejność turnieju w Pradze: 1. Austria, 2. Ukraina. 3. Polska, 4. Czechy, 5. Szwajcaria, 6. Litwa, 7. Turcja, 8. Chorwacja.
Polska - Czechy 1:0 (0:0)
Bramka: Magdalena Pabiniak (15).Przejdź na Polsatsport.pl