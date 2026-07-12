Wygrana nie wystarczyła. Awans nie dla reprezentacji Polski

Pojedynek Polek z Czeszkami o trzecią lokatę miał jednie wymiar prestiżowy, bowiem oba zespoły bez względu na jego wynik miały pewny udział w przyszłorocznych mistrzostwach Starego Kontynentu drugiej dywizji. Do elity awansowali tylko finaliści - Ukraina oraz Austria.

W spotkaniu o pierwsze miejsce Austriaczki wygrały 3:2 (1:2).

Uczestnicy przyszłorocznych mistrzostw Europy pierwszej mają zapewniony udział w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Polki tej szansy nie straciły, ale o tym, czy będą miały prawo udziału walki o paszporty do Los Angeles zadecyduje m.in. pozycja w międzynarodowym rankingu.

Końcowa kolejność turnieju w Pradze: 1. Austria, 2. Ukraina. 3. Polska, 4. Czechy, 5. Szwajcaria, 6. Litwa, 7. Turcja, 8. Chorwacja.

Polska - Czechy 1:0 (0:0)

Bramka: Magdalena Pabiniak (15).

PAP