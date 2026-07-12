Zachwyty nad polskim trenerem. "Wraz z jego przybyciem kadra osiągnęła nowy poziom"

W 12 rozegranych spotkaniach "Niebiesko-Żółte" zdobyły 10 punktów, co wystarczyło do spokojnego zapewnienia sobie miejsca w kolejnym sezonie VNL. Ukraińskie media zaznaczają, że utrzymanie się w elicie jest ogromnym sukcesem kadry, a jego architektami - poza samymi zawodniczkami - są prezes krajowej federacji Mychajło Melnyk i polski szkoleniowiec Jakub Głuszak.

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"Wraz z jego przybyciem na początku 2025 roku nasza żeńska reprezentacja osiągnęła nowy poziom. Zmiana trenera podyktowana była wówczas trudnymi okolicznościami: Wołodymyr Dubynski, założyciel klubu Prometej Dnipro, wstrzymał finansowanie zarówno swojego zespołu, jak i drużyny narodowej. Wydarzenie to wywołało ogromne poruszenie i miało rzekomo spowolnić rozwój siatkówki w naszym kraju. Wbrew oczekiwaniom sceptyków, Federacja nadzorowała cały proces i zdecydowała się postawić na trenera z polskiej TAURON Ligi. Od tego momentu reprezentacja zaczęła się w końcu formować według kryteriów sportowych, a nie ze względu na przynależność klubową. Poprzednik Głuszaka, Bułgar Iwan Petkow, był z pewnością wysoko wykwalifikowanym trenerem, ale często nie spoglądał poza Prometej, w którym grała większość najlepszych ukraińskich zawodniczek" - podaje ukraiński "Sport".

Dziennikarze zza wschodniej granicy podkreślają, że to właśnie Polak odważniej postawił na nieoczywiste nazwiska, budując w kadrze głębię składu.

"O ile w zeszłym roku Głuszaka można jeszcze było krytykować za nadmierną ostrożność i skłonność do ufania tym samym zawodniczkom w każdych okolicznościach, o tyle w tym roku trener stworzył coś na kształt głębi składu. Na niemal wszystkich pozycjach (z wyjątkiem rozgrywającej) dokonano mniej lub bardziej znaczących zmian na pozycjach liderek, ale nie dlatego, że Olena Napałkowa czy Stanisława Parfenowa były słabe, ale dlatego, że Daria Szargorodskaja prezentowała naprawdę znakomitą grę" - przypomina portal.

Zachwyty nad polskim szkoleniowcem nie wzięły się z niczego. Pod jego wodzą Ukrainki wygrały w ubiegłym roku Ligę Europejską i zagrały - po raz pierwszy od 31 lat - w finałach mistrzostw świata, a w tym roku utrzymały się w prestiżowej Lidze Narodów.

"Wbrew oczekiwaniom pesymistów, kadra nie przepadła, ale przetrwała. Dziewczyny wygrały 3 z 12 meczów, co wystarczyło do uniknięcia ostatniego miejsca w VNL. Mało tego, tak naprawdę tylko w dwóch starciach - z USA i Chinkami - nasza drużyna była całkowicie bez szans. Biorąc pod uwagę to, że żeńska reprezentacja nigdy wcześniej nie grała na takim poziomie, te wyniki możne uznać na więcej niż godne szacunku" - konkluduje "Sport".

Ukraińskie media wychwalają nie tylko warsztat Jakuba Głuszaka, ale i jego zdolności motywacyjne.

"W meczu z Dominikaną, przy stanie 0:2 w setach i 4:8 w trzeciej partii, Głuszak zaliczył swój najlepszy jak dotąd timeout w roli trenera ukraińskiej reprezentacji, przeplatając swoją płomienną wypowiedź po angielsku paroma klasycznymi polskimi zwrotami. Wywarło to tak duży wpływ na drużynę, że ta nabrała tempa nie tylko jeśli chodzi o blok, ale i każdy element siatkarskiego rzemiosła" - zakończył "Sport".

Doskonałą pracę Polaka zauważył również prowadzący męską kadrę Ukrainy były szkoleniowiec "Biało-Czerwonych", Raul Lozano. Argentyńczyk w komentarzu dla ukraińskiej federacji pogratulował - podobnie jak tamtejsze media - zawodniczkom, trenerowi Głuszakowi i władzom Związku, podkreślając, że wszyscy wykonali kapitalną robotę w najbardziej wymagających warunkach w historii kraju.