Zagraniczne pary zdominowały Sigma Fresh Puchar Polski w Przysusze

Mimo że w tym roku pogoda na finałowy dzień rozgrywek w Przysusze nie dopisała, reszta była na tak samo najwyższym poziomie. Rewelacyjni kibice, najlepsze pary i atmosfera najlepsza z możliwych - w takiej aurze zakończył się Sigma Fresh Puchar Polski w siatkówce plażowej Przysucha 2026. Puchar zarówno w turnieju kobiet, jak i w turnieju mężczyzn powędrował do zagranicznego duetu.

Polskie duety w większości zakończyły swój udział w porannych ćwierćfinałach rozgrywanych z prawej strony turniejowej drabinki. Po pierwszych meczach siatkarek do strefy medalowej awansowały duety Chyła/Jochym-Florczyk i Antczak/Czupryniak. W przypadku siatkarzy awansowały pary Dzavoronok/Dzavoronok i Brożyniak/Janiak.

Już po sobotnich trzech wygranych w półfinałach znalazły się duety: Bentele/Niederhauser i Vasiliauskaite/Grudzinskaite w turnieju siatkarek oraz Rumsevicius/Palubinskas oraz Dillier/Flueckiger. Finalnie w “czwórce” znalazły się dwie polskie pary kobiet i jedna męska para. Nie ma co ukrywać, że zagraniczne pary, z doświadczeniem ze światowych boisk, były faworytami całych zawodów i stało się tak, jak można było przypuszczać. W każdym z półfinałów kobiet jeden set był zacięty, a jeden pewnie wygrany przez późniejsze zwyciężczynie. W tym wypadku mecze kończyły się w minimalnej liczbie setów. Szybkie zwycięstwo półfinałowe w turnieju siatkarzy odnieśli Litwini, natomiast Szwajcarzy i Czesi stworzyli fantastyczne, trzysetowe widowisko.

Patrząc po wynikach spotkania medalowe w rozgrywkach kobiet, powinny być one szybkie i dość łatwo jedna drużyna wygrała te zmagania. Suchy wynik może stwarzać mylne wrażenie. Mecz o brąz, w którym zmierzyły się dwie polskie pary, tylko w pierwszej odsłonie poszedł szybko duetowi Weronika Antczak/Justyna Czupryniak. W drugiej partii Aleksandra Chyła i Nicole Jochym-Florczyk przystąpiły do ofensywy, walczyły do samego końca o przedłużenie widowiska, ale finalnie po zaciętej końcówce i błędzie własnym musiały uznać wyższość rywalek. W finale Szwajcarki Bentele/Niederhauser rozpoczęły też z wysokiego “c”. Wydawało się, że to będzie szybki mecz, natomiast Litwinki wcale nie chciały oddać go bez walki. Poprawiły grę i obie pary stworzyły ciekawe widowisko, choć zakończone w dwóch setach.

Mecze medalowe siatkarzy to emocje głównie pod koniec starcia Brożyniaka i Janiaka ze Szwajcarami. Rywale wygrali pierwszą odsłonę, ale polska dwójka zaciekle walczyła o tie-breaka. W drugim secie było już 21:21, emocje sięgały zenitu, kiedy Jędrzej Brożyniak po ataku wylądował i niedługo później upadł na piasek. Problemy z prawą stopą wykluczyły go z dalszej gry, a z brązowego medalu cieszyli się Szwajcarzy. Międzynarodowy finał to bardzo dobra gra duetu z dziką kartą Dzavoronok/Dzavoronok i jego pewne zwycięstwo.

Sigma Fresh Puchar Polski w siatkówce plażowej Przysucha 2026 - wyniki finałów:

ćwierćfinały z prawej strony drabinki kobiet: Chyła, A. / Jochym-Florczyk, N. - Kropidłowska, K. / Łodej , M. 2:0 (21:16, 21:19) Antczak, W. / Czupryniak, J. - Adamek, A. / Gromadowska, A. 2:1 (14:21, 21:18, 15:10)

półfinały kobiet Bentele, M. / Niederhauser, A. - Chyła, A. / Jochym-Florczyk, N. 2:0 (29:27, 21:16) Vasiliauskaitė, I. / Grudzinskaite, R. - Antczak, W. / Czupryniak, J. 2:0 (21:11, 25:23)

mecz o brąz kobiet Chyła, A. / Jochym-Florczyk, N. - Antczak, W. / Czupryniak, J. 0:2 (14:21, 21:23)

finał kobiet Bentele, M. / Niederhauser, A. - Vasiliauskaitė, I. / Grudzinskaite, R. 2:0 (21:14, 21:17)

ćwierćfinały z prawej strony drabinki mężczyzn: Jaroszczak, T. / Florczyk, M. - Brożyniak, J. / Janiak, P. 0:2 (17:21, 13:21) Dzavoronok, D. / Dzavoronok, M. - Lejawa, F. / Beta , S. 2:0 (29:27, 21:18)

półfinały mężczyzn Rumsevicius , A. / Palubinskas , K. - Brożyniak, J. / Janiak, P. 2:0 (21:17, 21:16) Dillier, L. / Flueckiger, L. - Dzavoronok, D. / Dzavoronok, M. 1:2 (19:21, 21:18, 17:19)

mecz o brąz mężczyzn Dillier, L. / Flueckiger, L. - Brożyniak, J. / Janiak, P. 2:0 (21:16, 23:21)

finał mężczyzn Dzavoronok, D. / Dzavoronok, M. - Rumsevicius , A. / Palubinskas , K. 2:0 (21:15, 21:13)

Informacja prasowa