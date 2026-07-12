Zdecydowała dogrywka! Dublet Bellinghama zapewnił Anglii awans do półfinału MŚ

Norwegia awansowała do najlepszej "ósemki" mundialu po zwycięstwie nad Brazylią 2:1. Wygraną zespołowi ze Skandynawii zapewniły dwie bramki Erlinga Haalanda. Napastnik Manchesteru City miał przed meczem z Anglią na swoim koncie aż siedem trafień. O tytuł najlepszego strzelca na tym turnieju walczy on z Kylianem Mbappe oraz Lionelem Messim. Z kolei ekipa prowadzona przez trenera Thomasa Tuchela w poprzedniej rundzie rywalizacji wyeliminowała gospodarzy turnieju, Meksykanów. "Lwy Albionu" wygrały to spotkanie 3:2 i weszły do ćwierćfinału rozgrywek.

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Pierwsza połowa nabrała tempa dopiero w swojej drugiej fazie. W 36. minucie ekipa trenera Stole Solbakkena przeprowadziła świetny atak. Martin Odegaard doskonałym podaniem znalazł Andreasa Schjelderupa, a ten po krótkim dryblingu oddał strzał z ostrego kąta na bramkę Pickforda. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła prosto do siatki.

Anglicy za wszelką cenę próbowali doprowadzić do remisu. Ta sztuka udała im się ostatecznie w doliczonym czasie gry. Jude Bellingham zdobył swojego piątego gola na tym mundialu, po tym jak Anthony Gordon zagrał mu futbolówkę na skraj pola karnego, a zawodnik Realu Madryt wpadł w "szesnastkę" i pewnie pokonał bramkarza. Przed przerwą do siatki trafił jeszcze Harry Kane, jednak znajdował się on na spalonym, dlatego arbiter anulował to trafienie.

W drugie 45 minut znacznie lepiej weszła drużyna trenera Solbakkena. W 55. minucie spotkania ponownie wyszli oni na prowadzenie za sprawą Torbjorna Lysakera Heggema. Środkowy obrońca świetnie przejął futbolówkę po interwencji Pickforda i "na wślizgu" skierował ją do siatki. Sędzia Clement Turpin skorzystał jednak z systemu VAR i nie uznał gola z powodu faulu Erlinga Haalanda, który miał miejsce chwilę wcześniej.

Skandynawowie stwarzali zagrożenie, zwłaszcza po stałych fragmentach gry. Najlepszy dowód na to dostaliśmy w 75. minucie spotkania. Kristoffer Ajer oddał potężny strzał głową, lecz piłka trafiła w poprzeczkę. Podopieczni trenera Tuchela bronili się jednak niezwykle szczelnie, dlatego ostatecznie kibice zgromadzeni na Hard Rock Stadium w Miami doczekali się dogrywki.

W dogrywce Anglicy błyskawicznie wykorzystali słabszy moment rywali i ponownie trafili do siatki za sprawą Bellinghama. Najpierw potężnym uderzeniem z dystansu popisał się Morgan Rogers. Orjan Nyland źle ocenił tor lotu piłki i odbił ją prosto przed siebie. Na taki błąd tylko czekał 23-latek, który bez wahania dobił futbolówkę.

Mimo ambitnej walki do ostatnich sekund spotkania Norwegowie nie zdołali doprowadzić do wyrównania i pożegnali się z mistrzostwami świata.

W półfinale rywalami Anglii będzie zwycięzca spotkania Argentyna - Szwajcaria.

Norwegia - Anglia 1:2 po dogrywce (1:1, 0:0)

Bramki: Andreas Schjelderup 36 - Jude Bellingham 45+2, 93.

Norwegia: Orjan Nyland - Julian Ryerson (60. Fredrik Aursnes), Kristoffer Ajer, Torbjorn Lysaker Heggem (91. Leo Ostigard), David Wolfe (90. Marcus Pedersen) - Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg - Alexander Sorloth (68. Oscar Bobb), Erling Haaland (106. Jorgen Larsen), Andreas Schjelderup (68. Antonio Nusa).

Anglia: Jordan Pickford - Ezri Konsa (89. Morgan Rogers), John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly (86. Djed Spence) - Elliot Anderson, Declan Rice (46. Eberechi Eze) - Noni Madueke (46. Bukayo Saka), Jude Bellingham (111. Dan Burn), Anthony Gordon (71. Reece James) - Harry Kane.

Żółta kartka: Kristoffer Ajer.



Sędziował: Clement Turpin (Francja).