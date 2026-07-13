75 minut i koniec. Pewne zwycięstwo polskiej tenisistki
Gina Feistel pokonała Julię Avdeevą 6:2, 6:2 w pierwszej rundzie challengera w Kitzbuhel. Polska tenisistka potrzebowała nieco ponad godzinę, by wyeliminować rywalkę z turnieju.
Gina Feistel zakwalifikowała się do zawodów w austriackim Kitzbuhel po pokonaniu Diletty Cherubini w kwalifikacjach. Niedzielny mecz zakończył się wynikiem 6:2, 6:2.
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Rywalką Polki w pierwszej rundzie rywalizacji była Julia Avdeeva. Początek był dość wyrównany. W pierwszym gemie Feistel obroniła aż trzy break pointy, natomiast w drugim przełamała rywalkę. Potem widać było coraz większą przewagę na korcie.
Feistel była blisko, by prowadzić nawet 4:0, ale nie wykorzystała dwóch break pointów. Końcówka seta to była już pełna dominacja. Polka zanotowała później drugie przełamanie i wygrała 6:2.
Drugi set wyglądał podobnie. Feistel była pewna siebie i trudno było sobie wyobrazić, by rywalka mogła jej zagrozić. W czwartym gemie przy serwisie Avdeevej znów pokazała wyższość, a po chwili prowadziła już 4:1. Pod koniec udowodniła klasę i ostatecznie zwyciężyła 6:2, 6:2.