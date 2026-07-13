75 minut i koniec. Pewne zwycięstwo polskiej tenisistki

Gina Feistel zakwalifikowała się do zawodów w austriackim Kitzbuhel po pokonaniu Diletty Cherubini w kwalifikacjach. Niedzielny mecz zakończył się wynikiem 6:2, 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Ekspert porównał mentalność Świątek i Chwalińskiej. "Nie potrafię tego zrozumieć"

Rywalką Polki w pierwszej rundzie rywalizacji była Julia Avdeeva. Początek był dość wyrównany. W pierwszym gemie Feistel obroniła aż trzy break pointy, natomiast w drugim przełamała rywalkę. Potem widać było coraz większą przewagę na korcie.

Feistel była blisko, by prowadzić nawet 4:0, ale nie wykorzystała dwóch break pointów. Końcówka seta to była już pełna dominacja. Polka zanotowała później drugie przełamanie i wygrała 6:2.

Drugi set wyglądał podobnie. Feistel była pewna siebie i trudno było sobie wyobrazić, by rywalka mogła jej zagrozić. W czwartym gemie przy serwisie Avdeevej znów pokazała wyższość, a po chwili prowadziła już 4:1. Pod koniec udowodniła klasę i ostatecznie zwyciężyła 6:2, 6:2.

Gina Feistel - Julia Avdeeva 6:2, 6:2

HP, Polsat Sport