Babilon MMA 59: Karta walk

W Międzyzdrojach kibice zobaczą także niezwykle ciekawy pojedynek byłego mistrza świata w boksie Krzysztofa Głowackiego z dawnym reprezentantem Polski w piłce ręcznej Damianem Kostrzewą. Wcześniej odbędą się starcia czołowego pretendenta do mistrzowskiego pasa Babilonu w wadze średniej Szymona Herrmanna z byłym mistrzem kategorii półśredniej Łukaszem Siwcem oraz występy diamentów naszej sceny MMA, wśród których na wyróżnienie zasługują Arli Kambilo i Erik Rushanyan, którzy w niedalekiej przyszłości mogą się znaleźć w elitarnej światowej lidze UFC.

Karta walk Babilon MMA 59

Walka wieczoru (MMA 3 x 5 min):

120 kg: Marcin Sianos (8-9) vs Przemysław „Polish Bear” Mysiala (25-13-1)

Karta główna (MMA 3 x 5 min):

93 kg: Krzysztof Głowacki (MMA 2-2 / Boks 32-4) vs Damian Kostrzewa (2-2)

84 kg: Szymon Herrmann (6-0) vs Łukasz „Brutal” Siwiec (9-5)

77 kg: Arli Kambilo (6-1) vs Kleverson Cruz (15-10)

66 kg: Erik Rushanyan (3-0) vs Filip Jarocki (5-8)

84 kg: Damian Piskorz (1-0) vs Patryk Domarus (2-2)

61 kg: Wojciech Pająk (2-1) vs Jakub Grigoryan (1-0)

77 kg: Marcin Kopcza (2-3-1) vs Andre „Angry” Langen (3-3)

77 kg: Seweryn Mańkowski (1-1) vs Bartosz Wieczorek (debiut)

Karta wstępna (MMA semi-pro 3 x 3 min):

77 kg: Michał Szczepański (2-0) vs Denis Budnik (debiut)

73 kg: Paweł Kopaczka (0-2) vs Alan Kin (7-3)

Informacja Prasowa