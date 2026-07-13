Babilon MMA 59: Karta walk
Już 24 lipca w kultowym Amfiteatrze w Międzyzdrojach odbędzie się gala Babilon MMA 59. W walce wieczoru miejscowy bohater Marcin "Thanos" Sianos zmierzy się z utytułowanym Przemysławem "Polish Bear" Mysialą, który specjalnie na ten pojedynek przechodzi do kategorii ciężkiej. Zobacz kartę walk gali Babilon MMA 59.
W Międzyzdrojach kibice zobaczą także niezwykle ciekawy pojedynek byłego mistrza świata w boksie Krzysztofa Głowackiego z dawnym reprezentantem Polski w piłce ręcznej Damianem Kostrzewą. Wcześniej odbędą się starcia czołowego pretendenta do mistrzowskiego pasa Babilonu w wadze średniej Szymona Herrmanna z byłym mistrzem kategorii półśredniej Łukaszem Siwcem oraz występy diamentów naszej sceny MMA, wśród których na wyróżnienie zasługują Arli Kambilo i Erik Rushanyan, którzy w niedalekiej przyszłości mogą się znaleźć w elitarnej światowej lidze UFC.
Karta walk Babilon MMA 59
Walka wieczoru (MMA 3 x 5 min):
120 kg: Marcin Sianos (8-9) vs Przemysław „Polish Bear” Mysiala (25-13-1)
Karta główna (MMA 3 x 5 min):
93 kg: Krzysztof Głowacki (MMA 2-2 / Boks 32-4) vs Damian Kostrzewa (2-2)
84 kg: Szymon Herrmann (6-0) vs Łukasz „Brutal” Siwiec (9-5)
77 kg: Arli Kambilo (6-1) vs Kleverson Cruz (15-10)
66 kg: Erik Rushanyan (3-0) vs Filip Jarocki (5-8)
84 kg: Damian Piskorz (1-0) vs Patryk Domarus (2-2)
61 kg: Wojciech Pająk (2-1) vs Jakub Grigoryan (1-0)
77 kg: Marcin Kopcza (2-3-1) vs Andre „Angry” Langen (3-3)
77 kg: Seweryn Mańkowski (1-1) vs Bartosz Wieczorek (debiut)
Karta wstępna (MMA semi-pro 3 x 3 min):
77 kg: Michał Szczepański (2-0) vs Denis Budnik (debiut)
73 kg: Paweł Kopaczka (0-2) vs Alan Kin (7-3)Przejdź na Polsatsport.pl