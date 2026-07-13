Błachowicz bez rywala! UFC zmienia walkę wieczoru

Jan Błachowicz po raz pierwszy zmierzył się z Bogdanem Guskovem w grudniu. Ten pojedynek zakończył się wówczas remisem. W maju miało dojść do rewanżu, ale Polak wypadł z walki z powodu kontuzji. Ostatecznie starcie zostało zaplanowane na sierpniową galę w Belgradzie. Jak się okazuje, znów do niego nie dojdzie.

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Organizacja UFC poinformowała w poniedziałek wieczorem, że Guskov został przesunięty do walki wieczoru gali UFC w Abu Zabi, gdzie zawalczy z Magomedem Ankalaevem. Pierwotnie 34-latek miał zmierzyć się z Khalilem Rountreem Jr., ale ten wypadł z pojedynku ze względu na uraz.

Aktualnie nie wiadomo, z kim i czy w ogóle Błachowicz zawalczy 1 sierpnia na gali w Belgradzie. Sam mówił ostatnio, że nie ma jednak czasu do stracenia.

- Była kontuzja kolana, ale wymusiłem na lekarzach, żeby operacja została przeprowadzona szybko. Nie mam czasu na długą rekonwalescencję. Nie oszukujmy się, pesel mnie ściga, to jest moja końcówka - powiedział w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport.

Podczas gali w Abu Zabi, która odbędzie się 25 lipca, zobaczymy również w klatce debiutującego w UFC Damiana Rzepeckiego. Jego rywalem będzie Magomed Zaynukov.

HP, Polsat Sport