Byli reprezentanci Polski w slalomie kajakowym znów na starcie! Dziesięć medali podczas ME masters

Co ciekawe, wielu z nich jeszcze kilkanaście lat temu reprezentowało nasz kraj na najważniejszych imprezach mistrzowskich. A teraz wywalczyli aż dziesięć medali!

Byli reprezentanci nie porzucają swojej największej pasji. Choć zakończyli zawodowe kariery, wciąż regularnie trenują i chętnie wracają na tor podczas zawodów masters. To nie tylko sportowa rywalizacja i okazja do sprawdzenia swojej formy po latach, ale także możliwość odnowienia międzynarodowych znajomości oraz spotkania dawnych kolegów i rywali. Nie brakuje wspomnień z czasów startów w reprezentacji, a jednocześnie satysfakcji z tego, że nadal można rywalizować na wysokim poziomie. Wielu z nich na co dzień kibicuje obecnej reprezentacji Polski, często także swoim bliskim, jak rodzina Kacpra Sztuby czy Mateusza Polaczyka, a przy okazji sami wciąż stają na starcie.

Wśród uczestników znalazło się wielu utytułowanych byłych reprezentantów Polski. Krzysztof Polaczyk to były zawodnik oraz tata aktualnego reprezentanta Polski Mateusza Polaczyka. W Austrii wystartowali również wieloletni reprezentant Polski Mariusz Wieczorek, a także Bogdan i Jacek Sztubowie, Marcin Labiszak oraz Robert Dudziński, czyli kolejni zawodnicy, którzy przez lata należeli do krajowej czołówki i reprezentowali Polskę na arenie międzynarodowej. W zawodach wystąpiła również Joanna Mędoń, która w czasie swojej kariery była jedną z czołowych reprezentantek Polski i startowała w najważniejszych imprezach międzynarodowych.

Ostatecznie Polacy wrócili z Austrii z dziesięcioma medalami. Mistrzami Europy zostali Joanna Mędoń w konkurencji K-1 40–44 oraz Mariusz Wieczorek w C-1 50–54. Srebrne medale wywalczyła osada Robert Dudziński i Marcin Labiszak w konkurencji C-2 45–59.

Na najniższym stopniu podium stanęli Anna Bomba w K-1 35–39, Jakub Sierota w C-1 35–44, Marcin Labiszak w C-1 45–49 oraz duet Anna Bomba i Marcin Labiszak w konkurencji mieszanych C-2 35–44. Brązowy medal w konkurencji drużynowej C-1 Open zdobyła również międzynarodowa osada Sandra Schmidt (Niemcy), Kate Kent (Wielka Brytania) i Anna Bomba (Polska).

Warto podkreślić, że mistrzostwa masters dają możliwość rywalizacji także w konkurencjach, których nie ma już w programie seniorskich mistrzostw świata, mistrzostw Europy czy Pucharu Świata. Dotyczy to między innymi dwójek kajakowych i kanadyjkowych, które dla wielu byłych reprezentantów były ważną częścią sportowej kariery.

Ciekawym rozwiązaniem organizatorów było również połączenie mistrzostw masters z zawodami młodzieżowymi. W St. Ruprecht ob Murau rywalizowali także juniorzy i zawodnicy do lat 16, dzięki czemu na torze spotkały się różne pokolenia kajakarzy. W tej części zawodów bardzo dobrze spisał się Mateusz Sztuba, który wywalczył srebrny medal w konkurencji C-1 U16, a Filip Suliński uplasował się na najniższym stopniu podium. Dzięki temu na jednym torze można było oglądać zarówno byłych reprezentantów Polski, jak i młodych zawodników, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę do międzynarodowych sukcesów.

Informacja Prasowa