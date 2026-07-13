Carlos Alcaraz nie zagra w US Open?! Szokująca analiza byłego gwiazdora tenisa

Tenis

Carlos Alcaraz nie zagrał w żadnym turnieju rangi ATP od kwietnia z powodu kontuzji prawego nadgarstka. Hiszpan wciąż jest na etapie rehabilitacji, a jego powrót na kort przedłuża się. Czy 23-latek zagra w zbliżającym się US Open? Głos w tej sprawie zabrał były finalista tego turnieju, Greg Rusedski.

Carlos Alcaraz nie zagra w US Open?! Szokująca analiza byłego gwiazdora tenisa
fot. PAP/EPA
Carlos Alcaraz

Zwycięzca tegorocznego Australian Open wycofał się z gry po meczu pierwszej rundy ATP w Barcelonie. Od tamtej pory opuścił zmagania w Madrycie, Rzymie, wielkoszlemowy turniej French Open, a później zapowiedział, że nie wystąpi również na tegorocznym Wimbledonie. Przyczyną absencji jest kontuzja pochewki ścięgnistej.

 

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Jak się okazało, uraz jest poważniejszy niż mogło się wydawać. Hiszpana nie zobaczymy także w turnieju ATP Masters w Montrealu, który odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia. Co niepokojące, zaledwie dwa tygodnie później startuje ostatni z tegorocznych Wielkich Szlemów - US Open.

 

Czy siedmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych pojawi się w Nowym Jorku? Były brytyjski tenisista Greg Rusedski jest pełen niepokoju co do dyspozycji Alcaraza.

 

W prowadzonym przez niego programie "Off Court With Greg Rusedski", finalista US Open z 1997 roku przyznał, że oglądał filmiki treningowe Hiszpana i stan jego rehabilitacji nie wskazuje na błyskawiczny powrót.

 

- Byłbym zaskoczony, gdyby wystąpił w US Open, bo z tego, co zauważyłem na nagraniu wideo, wykonuje lekkie uderzenia forhendowe i bekhendowe, ledwo dotyka piłki i po prostu ćwiczy schematy ruchowe. Jeśli musi wziąć sobie nawet cały rok przerwy, ale pod koniec sezonu będzie mógł wrócić w pełni sprawny, to jest to pozytywna wiadomość. Niech więc zajmie mu to tyle czasu, ile potrzebuje. Niech nie ryzykuje - analizował 52-latek.

 

US Open potrwa w dniach 30 sierpnia - 13 września.

KP, Polsat Sport
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CARLOS ALCARAZINNETENISUS OPEN
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