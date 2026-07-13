Conor McGregor naprawdę to napisał. Oto cel byłego mistrza UFC

Conor McGregor (22-7) w nocy z soboty na niedzielę przegrał z Maxem Hollowayem (28-9) w walce wieczoru gali UFC 329. Irlandczyk nabawił się kontuzji, przez którą nie mógł kontynuować pojedynku. Już po kilkudziesięciu sekundach sędzia przerwał walkę.

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Do sieci trafił filmik, na którym widać, że były podwójny mistrz UFC bezpośrednio po zakończeniu starcia wyszedł z hali. Niedługo potem dodał wpis, w którym nie ukrywał rozczarowania tym, co się stało. Mimo to zapewnił, że "nie da się zrazić".

W poniedziałek Irlandczyk po raz kolejny zabrał głos w mediach społecznościowych.

"Wszystko jest dla mnie możliwe, ponieważ wierzę w Boga" - napisał. "Operacja. Rehabilitacja. Powrót do treningów. Ostatnia walka w kontrakcie" - podsumował.

Kto może być kolejnym rywalem 37-latka? Niespodziewanie Max Holloway wyraził chęć zwieńczenia trylogii z Irlandczykiem.

HP, Polsat Sport