Dramat młodej siatkarki. "Serce mi pęka, że stało się to w tak pięknym czasie"

Jak podaje serbski dziennik "Blic", 20-latka zerwała więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Do zdarzenia doszło w trakcie meczu "Orlic" z Niemkami w rozgrywkach Ligi Narodów. W trzecim secie, przy stanie 19:13 dla Serbii, Kirov niefortunnie wylądowała po próbie bloku i natychmiast złapała się za lewe kolano. Jak wykazały badania, doszło do najgorszego i młodą sportsmenkę czeka teraz kilka miesięcy przymusowej przerwy.

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"Od spełnienia marzeń do największego wyzwania w mojej karierze. Serce mi pęka, że stało się to w tak pięknym czasie. Trzeba jednak patrzeć w przyszłość. To tylko chwilowe niedogodności. Będę w pełni zaangażowana w proces rekonwalescencji i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wrócić silniejszą, zdrowszą i jeszcze lepiej przygotowaną do ponownej rywalizacji" - napisała Kirov w mediach społecznościowych.

20-letnia środkowa jest wychowanką OK Belgrad, w którym grała od 2020 do 2023 roku. Od sezonu 2023/2024 występowała poza granicami Serbii: najpierw we francuskim Volero Le Cannet, a od sezonu 2025/2026 w brazylijskim SESC-RJ/ Flamengo.

W tegorocznej edycji Ligi Narodów Masa Kirov była mocnym punktem swojej reprezentacji. Młoda zawodniczka zdobyła 47 punktów za 30 ataków, 15 bloków i 2 asy serwisowe.

Mistrzostwa Europy siatkarek odbędą się w dniach 21 sierpnia - 6 września 2026. Gospodarzami będą Turcja, Szwecja, Czechy i Azerbejdżan.