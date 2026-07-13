Ekspert porównał mentalność Świątek i Chwalińskiej. "Nie potrafię tego zrozumieć"

- Ja nie jestem fatalistą, broń Boże, ale nie wiem, czy sobie przypominacie, że Iga Świątek, kiedy wygrywała w ubiegłym roku Wimbledon, w rankingu była ósma. Dzisiaj również jest ósma, czyli może ta "ósemka" na US Open będzie szczęśliwa, natomiast mówiąc poważnie, trudno się spodziewać, jak powiedział Kazimierz Mochliński, że natychmiast będzie lepiej - zaapelował dziennikarz.

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Żukowski postanowił porównać mentalność Igi Świątek do Mai Chwalińskiej.



- Jaka jest różnica między Mają Chwalińską a Igą Świątek? Maja Chwalińska po porażce mówi, że popłacze i idziemy dalej.

Iga Świątek mówi, że trzeba zaufać procesowi. Ja nie wiem, co to znaczy w ogóle, nie potrafię tego zrozumieć - wyjawił gość wimbledońskiego podcastu.

Świat polskiego tenisa jest od dawna podzielony na dwa obozy w temacie współpracy raszynianki z Darią Abramowicz. Większość ekspertów uważa, że szkodzi ona polskiej tenisistce.



- Mnie się wydaje, że te wszystkie pretensje, z których można wyczytać, że dla przeciętnego Polaka, polskiego kibica tenisa, Iga Świątek jest ofiarą Darii Abramowicz, prawda? A Daria Abramowicz to jest ten zły duch, że to się musi odrobinę zmienić, bo ja się boję, że tak jak w przypadku Zvereva te sprawy pozakortowe nad nim ciążą, tak samo w przypadku Igi to ciąży. I dopóki się tego elementu, który wpływa na postawę, na wszystko, na życie Igi, jakoś nie wyprostuje, to będzie ciężko. No bo co tu dużo mówić, jeżeli przygotowanie fizyczne, techniczne jest doskonałe i się nie wygrywa, to gdzie szukamy? Na tym polu, za które odpowiada Daria Abramowicz - zauważył Żukowski.

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