Europa i świat reagują na decyzję MKOl. "U nas Rosjanie nie wystąpią"

We wtorek 7 lipca Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), która obowiązywała od 12 października 2023 roku.

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Po analizie Komisji Prawnej organizacji uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy, a zatem nie narusza postanowień Karty Olimpijskiej.



Decyzja spotkała się z dużym oburzeniem wśród rządów innych państw, zwłaszcza w Europie, gdzie konflikt między Rosją a Ukrainą wybrzmiewa szczególnie dużym echem.

Zdecydowana reakcja Estonii wobec decyzji MKOl

Na dyplomatyczny front wobec Rosji od razu ruszyli Bałtowie. Estończycy nie tylko zdecydowanie sprzeciwili się decyzji MKOl, ale zaproponowali konkretne działanie takie jak wykluczenie organizacji sportowych przywracających Rosję z koordynowanego przez Unię Europejską programu Erasmus+.



Łączny budżet tej europejskiej inicjatywy tylko w tym roku wynosi 105 milionów dolarów i ma być ciosem dla związków sportowych, które zdecydują się włączyć Rosję do rywalizacji zgodnie z ostatnią rekomendacją MKOl.



O procesie przygotowania listu poinformowała estońska minister kultury Heidy Purga, a adresatami ma być Komisja Europejska oraz komisarz ds. sportu - Glenn Micallef. Estończycy są aktualnie na etapie porozumienia z innymi państwami i chcą zebrać większe poparcie przed wysłaniem pisma do Komisji Europejskiej.



Spośród państw północy Europy zareagowali także Norwegowie i Szwedzi. Zaineb Al-Samarai - przewodnicząca Norweskiego Komitetu Olimpijskiego podkreśliła, że "stanowisko Norwegii przeciwko udziału Rosji i Białorusi w międzynarodowym sporcie jest jasne" i nie zgadza się z decyzją MKOl.



Ubolewanie nad zniesieniem zawieszenia wyraził także jej szwedzki odpowiednik - Hans von Uthmann argumentując, że "sytuacja na Ukrainie nie uległa zmianie".



Zapowiedź wspólnego działania swojego rządu wraz z resztą Europy dał Patrick O’Donovan - minister departamentu kultury, komunikacji i sportu Irlandii. Decyzję MKOl określił jako "zniechęcającą" ("discouraging").

Decyzję MKOl skrytykował także minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. - Decyzja MKOl nie zmienia obowiązujących rekomendacji dotyczących zakazu udziału zawodników z Rosji i Białorusi we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski pod symbolami narodowymi - przekazał przedstawiciel polskiego rządu.

Kanadyjczycy nie będą finansować imprez z udziałem Rosjan

Oficjalne stanowisko wydał także sekretarz ds. sportu w Kanadzie Adam van Koeverden, który utrzymał zawieszenie Rosji i Białorusi. Zadeklarował także, że na wszystkich wydarzeniach sportowych finansowanych przez Kanadę nie wezmą udziału Rosjanie i Białorusini. Stanowisko Kanady od początku jest stanowcze. Warto przy tym wspomnieć, że rodak van Koeverdena - Mark Eckert był jednym z dwóch członków Rady Wykonawczej FIVB, który głosował za utrzymaniem zawieszenia Rosji.

Sytuację skomentowała także rzeczniczka Komisji Europejskiej, choć nie zapowiedziała konkretnych działań organizacji.



- Z poważnym zaniepokojeniem odnosimy się do tych wydarzeń. Szefowie państw i rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej 18 czerwca stwierdzili: dopóki na Ukrainie nie będzie sprawiedliwego i trwałego pokoju, nie powinno być „normalizacji” udziału Rosji w międzynarodowych wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Komisja w pełni popiera to stanowisko – powiedziała Anna-Kaisa Itkonen, rzeczniczka Komisji Europejskiej.