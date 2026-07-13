Iwanow: Smak mundialu. Kto czeka na piłkarzy Górnika?
Polaków na mistrzostwach świata zabrakło. Z pięciu przedstawicieli Ekstraklasy na mundialu najwięcej mówiło się o Stevie Kapuadim z Widzewa Łódź, który jednak dwa ostatnie mecze Demokratycznej Republiki Konga obejrzał już z ławki rezerwowych. To, jak gra się na takiej imprezie, niebawem może poczuć Górnik Zabrze. Polska nie pojechała na mundial, więc turniej przyjedzie do nas.
Trudno sobie wyobrazić powrót do europejskich rozgrywek z bardziej wymagającym rywalem. W drugiej rundzie eliminacji do Champions League śląski klub zmierzy się bowiem z Fenerbahce Stambuł. Co prawda najbliższe dni w Turcji mogą przypominać ruch jak na bazarze, ale jeżeli ruchy z nie muszą wpłynąć na regres jakości, tak transfery do mogą jeszcze wzmocnić i tak już potwornie silną drużyną. „Fener” na turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie miało dwunastu zawodników! Brazylijczyka Edersona, Chorwata Livakovicia, Francuza Kante, Portugalczyka Semedo, Marokańczyka Amrabata i Meksykanina Alvareza. Część z nich nie wróci już do Stambułu (Alvaraz zakończył wypożyczenie z West Hamu), reszta odpoczywa i nie ma jej na obozie w Austrii, ale reprezentanci Turcji już tam są. Z szóstki, która w rubryce klub miała Fenerbahce, pięciu zagrało już w sobotę w sparingu z Pogonią Szczecin.
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"Portowcy" przekonali się, jak duże indywidualne umiejętności drzemią w doświadczonych, ale wciąż klasowych pomocnikach tureckiego zespołu. Kreatywną szóstką jest Francuz Matteo Guendouzi, kiedyś jeden z największych talentów Arsenalu. Jest punktem odniesienia, kochającym mieć piłkę przy nodze i wpływ na kierunek grania. Przed nim operuje legenda Szachtara i były reprezentant Brazylii Fred. Tej samej iskry, co kiedyś, może i nie ma, ale dotknięcie wciąż posiada. Za napastnikiem, ale też dużo poruszając się w pionie, operuje Marco Asensio, który jeszcze do niedawna otrzymywał powołania do reprezentacji Hiszpanii. Jego podanie jest w stanie rozpruć każdą defensywę. A ta Fenerbahce też złożona jest z gwiazd. Filarem jest Milan Skriniar, obok niego operuje lewonożny Holender Jayden Oosterwolde. Być może odejdzie, skoro klub pozyskał jego rodaka Nathana Ake z… Manchesteru City. To świadczy o rozmachu klubu, który niedawno zatrudniał przecież Jose Mourinho. I… Sebastiana Szymańskiego, jednego z ulubieńców Portugalczyka.
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Dużo akcji Fenerbahce przeprowadza przez środek, bo tu jest największa plejada gwiazd. Atak nie ma takiego asa jak Victor Osimhen z Galatasaray. Przeciwko Pogoni błysnął dziewiętnastoletni Francuz Sidiki Cherif. W kontrach był skuteczny jak szeryf. Dwie pierwsze akcje zakończył golem. W trzeciej jego strzał obronił Valentin Cojocaru. W podstawowym składzie zaczął jednak Brazylijczyk Talisca, który przez 3,5 roku zdobył ponad 60 goli dla Al-Nassr. Wysoki, dobrze czujący się w powietrzu, choć Cherif, mimo młodego wieku, też warunki ma dobre, a muskulaturę nie jak u przeciętnego nastolatka. Jeżeli dodamy do tego kilku reprezentantów Turcji, którzy wchodzili na plac jako zmiennicy (Kahveci, Akturkoglu), okaże się, że w ostatnim dziesięcioleciu jedynym takim zespołem grającym przeciw polskiemu klubowi była Chelsea. Londyńczycy przeciwko Legii pokazali kilku świetnych piłkarzy. Ale ich CV i dokonania wcale nie były dużo wyższe niż te, z którymi już za tydzień zderzy się drużyna Michala Gasparika.