Iwanow: Smak mundialu. Kto czeka na piłkarzy Górnika?

Trudno sobie wyobrazić powrót do europejskich rozgrywek z bardziej wymagającym rywalem. W drugiej rundzie eliminacji do Champions League śląski klub zmierzy się bowiem z Fenerbahce Stambuł. Co prawda najbliższe dni w Turcji mogą przypominać ruch jak na bazarze, ale jeżeli ruchy z nie muszą wpłynąć na regres jakości, tak transfery do mogą jeszcze wzmocnić i tak już potwornie silną drużyną. „Fener” na turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie miało dwunastu zawodników! Brazylijczyka Edersona, Chorwata Livakovicia, Francuza Kante, Portugalczyka Semedo, Marokańczyka Amrabata i Meksykanina Alvareza. Część z nich nie wróci już do Stambułu (Alvaraz zakończył wypożyczenie z West Hamu), reszta odpoczywa i nie ma jej na obozie w Austrii, ale reprezentanci Turcji już tam są. Z szóstki, która w rubryce klub miała Fenerbahce, pięciu zagrało już w sobotę w sparingu z Pogonią Szczecin.

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"Portowcy" przekonali się, jak duże indywidualne umiejętności drzemią w doświadczonych, ale wciąż klasowych pomocnikach tureckiego zespołu. Kreatywną szóstką jest Francuz Matteo Guendouzi, kiedyś jeden z największych talentów Arsenalu. Jest punktem odniesienia, kochającym mieć piłkę przy nodze i wpływ na kierunek grania. Przed nim operuje legenda Szachtara i były reprezentant Brazylii Fred. Tej samej iskry, co kiedyś, może i nie ma, ale dotknięcie wciąż posiada. Za napastnikiem, ale też dużo poruszając się w pionie, operuje Marco Asensio, który jeszcze do niedawna otrzymywał powołania do reprezentacji Hiszpanii. Jego podanie jest w stanie rozpruć każdą defensywę. A ta Fenerbahce też złożona jest z gwiazd. Filarem jest Milan Skriniar, obok niego operuje lewonożny Holender Jayden Oosterwolde. Być może odejdzie, skoro klub pozyskał jego rodaka Nathana Ake z… Manchesteru City. To świadczy o rozmachu klubu, który niedawno zatrudniał przecież Jose Mourinho. I… Sebastiana Szymańskiego, jednego z ulubieńców Portugalczyka.



Dużo akcji Fenerbahce przeprowadza przez środek, bo tu jest największa plejada gwiazd. Atak nie ma takiego asa jak Victor Osimhen z Galatasaray. Przeciwko Pogoni błysnął dziewiętnastoletni Francuz Sidiki Cherif. W kontrach był skuteczny jak szeryf. Dwie pierwsze akcje zakończył golem. W trzeciej jego strzał obronił Valentin Cojocaru. W podstawowym składzie zaczął jednak Brazylijczyk Talisca, który przez 3,5 roku zdobył ponad 60 goli dla Al-Nassr. Wysoki, dobrze czujący się w powietrzu, choć Cherif, mimo młodego wieku, też warunki ma dobre, a muskulaturę nie jak u przeciętnego nastolatka. Jeżeli dodamy do tego kilku reprezentantów Turcji, którzy wchodzili na plac jako zmiennicy (Kahveci, Akturkoglu), okaże się, że w ostatnim dziesięcioleciu jedynym takim zespołem grającym przeciw polskiemu klubowi była Chelsea. Londyńczycy przeciwko Legii pokazali kilku świetnych piłkarzy. Ale ich CV i dokonania wcale nie były dużo wyższe niż te, z którymi już za tydzień zderzy się drużyna Michala Gasparika.