Kolejna federacja przywróciła Rosję. Decyzja lada moment wejdzie w życie

ITTF już wcześniej przywróciła do międzynarodowej rywalizacji Białorusinów, którzy również byli wykluczeni ze startów z powodu trwającej na Ukrainie wojny.

"Po rozważeniu tej sytuacji, zgodnie z niedawną decyzją zarządu ITTF dotyczącą przywrócenia zawodników z białoruskim paszportem, a także biorąc pod uwagę zasadę równego traktowania zawodników oraz konieczność zachowania wszelkich ograniczeń w zakresie uczestnictwa, zarząd ITTF postanowił, że sportowcy posiadający rosyjski paszport zostaną przywróceni i będą mogli uczestniczyć w zawodach tenisa stołowego i tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych, na zwykłych warunkach obowiązujących wszystkich zawodników" - można przeczytać w komunikacie światowej federacji.

Decyzja zacznie obowiązywać 28 lipca.

Rosyjscy sportowcy będą mogli startować zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych. Federacja podkreśliła jednocześnie, że zawodnicy będą musieli spełnić odpowiednie wymagania antydopingowe.

MKOl 7 lipca ogłosił, że tymczasowo znosi zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, które obowiązywało od 12 października 2023 roku. Uznano, że RKO nie zrzesza już żadnych regionalnych organizacji sportowych na terytoriach podlegających jurysdykcji Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. RKO potwierdził - jak oceniono - że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych terytoriach.

MKOl zalecił także światowym federacjom sportowym, prowadzącym kwalifikacje do igrzysk olimpijskich Los Angeles 2028, zakończenie trzyletniego programu weryfikacji Rosjan pod kątem ich neutralności i poglądów politycznych. Nie wyraził jeszcze zgody na start rosyjskich sportowców i drużyn pod własną flagą oraz z hymnem, ale decyzja ta ma być podjęta "w odpowiednim czasie".

PAP