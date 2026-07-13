Kolejna wygrana Widzewa. Fornalczyk bohaterem

Początkowo Widzew w ostatnim sprawdzianie formy podczas zgrupowania w Austrii miał zmierzyć się ze słoweńskim Brinje Grosuplje. Z powodu problemów kadrowych rywala sparing jednak odwołano i w zastępstwie łódzki klub zagrał z austriackim trzecioligowcem.

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Choć przeciwnik nie był zbyt mocny, dość nieoczekiwanie objął prowadzenie po błędzie Hiszpana Carlosa Isaaca. Później z bardzo dobrej strony pokazali się m.in. Osman Bukari i Mariusz Fornalczyk.

Ghańczyk asystował przy dwóch golach 23-letniego pomocnika. W drugiej połowie na listę strzelców wpisali się jeszcze Szwajcar Andi Zeqiri i Kamil Cybulski. Łódzki zespół popełniał jednak proste błędy w obronie, co kosztowało go stratę dwóch bramek.

Mecz z Marchfeld Donauauen był czwartym sprawdzianem drużyny Vukovicia w trakcie przygotowań do rozgrywek Ekstraklasy. W pierwszym wygrała na własnym stadionie z pierwszoligową Stalą Rzeszów 4:0. Następnie, już podczas zgrupowania w Bad Erlach, zremisowała z wicemistrzem Słowacji DAC 1904 Dunajska Streda 0:0 oraz wygrała z tureckim Besiktasem Stambuł 2:0.

We wtorek zespół wróci do Łodzi. W niedzielę w próbie generalnej przed startem ligi zagra jeszcze z pierwszoligową Puszczą Niepołomice.

Czterokrotni mistrzowie Polski pierwszy mecz ligowy rozegrają 26 lipca. Zmierzą się na własnym stadionie z Motorem Lublin.

Widzew Łódź - FC Marchfeld Donauauen 4:3 (2:1).

Bramki: Mariusz Fornalczyk (30, 42), Andi Zeqiri (51), Kamil Cybulski (74) - Mateo Zetić (11), Nicolas Meister (54 k.), Zoran Mihailović (72).

HP, Polsat Sport