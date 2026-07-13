Lewandowski trenował na obiekcie byłego klubu. Pokazano zdjęcia
Robert Lewandowski już niedługo rozpocznie zmagania w barwach Chicago Fire. W ostatnich tygodniach 37-latek przebywał jednak w Polsce. Jak się okazało, trenował na obiektach byłego klubu.
Robert Lewandowski po wielu miesiącach spekulacji zdecydował się podpisać kontrakt z Chicago Fire. Już niedługo powinien zadebiutować w MLS. Kapitan reprezentacji Polski przebywał w ostatnim czasie w naszym kraju, gdzie trenował na obiekcie Legii Warszawa.
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Klub opublikował w poniedziałek w mediach społecznościowych wpis, w którym pokazał kilka zdjęć z treningów napastnika. Pomagał mu trener przygotowania motorycznego Mateusz Oszust.
"W ostatnich dniach w Legia Training Center gościliśmy Roberta Lewandowskiego, który przygotowuje się do nowego rozdziału w barwach Chicago Fire" - przekazano. "Robert, życzymy powodzenia na kolejnym etapie kariery" - dodano.
Na jednym ze zdjęć można zauważyć, jak Lewandowski wita się z trenerem Legii Markiem Papszunem. Obaj byli bardzo uśmiechnięci.
Prezentacja Lewandowskiego w nowym klubie odbędzie się we wtorek 14 lipca. Początek o godz. 17:30 czasu polskiego.Przejdź na Polsatsport.pl