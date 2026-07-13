Przed nami kolejne starcie reprezentacji Polski siatkarzy! Już w środę w hali w Chicago na boisko wyjdą po raz kolejny Biało-Czerwoni prowadzeni przez selekcjonera Nikolę Grbicia. Ich rywalem będą wicemistrzowie świata - Bułgarzy.

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Polacy po nieco słabszym początku Ligi Narodów świetnie spisywali się na kolejnych etapach i mają na koncie aż pięć wygranych z rzędu. Bułgarzy z kolei nieco falują z formą i po znakomitej wygranej potrafią odnieść gładką porażkę. Tak było między innymi w starciu z nieco niżej notowaną Serbią czy na starcie Ligi Narodów w meczu z Belgami.

Spotkanie z Bułgarami będzie dla Polaków rozpoczęciem meczowego maratonu z rywalami z najwyższej półki. W trakcie turnieju w Chicago czekają ich jeszcze starcia z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Bułgaria od godz. 18:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go oraz od godz. 19:00 w Polsacie. Spotkanie poprzedzi studio, które rozpocznie się o godz. 18:00.