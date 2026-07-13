Magiera: Gdzie się podział zdrowy rozsądek? Gdzie się podziała przyzwoitość?

Wszyscy mieli świadomość, że tak to będzie wyglądało, jeśli Chinki znajdą się poza ósemką, więc ta swego rodzaju sportowa niesprawiedliwość musi być i jest akceptowalna. Trochę inaczej wygląda to w innym przypadku, który wykreowała skandaliczna decyzja władz Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej o powrocie Rosjan do rywalizacji na siatkarskich parkietach i która może – decyzja jeszcze nie zapadła, ale jest bardzo prawdopodobna – wykluczyć z udziału w przyszłorocznej edycji VNL Finlandię, zwycięzcę Ligi Europejskiej siatkarzy.

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Świat, w którym żyjemy, nie jest idealny. To oczywiste. Każdego dnia jesteśmy czymś zaskakiwani, jak nie nieprzewidzianymi wydarzeniami, to podejmowanymi decyzjami przez możnych tego świata na wszystkich możliwych płaszczyznach życia publicznego. Dzieje się wiele rzeczy, na które kompletnie nie mamy wpływu, ale pośrednio w nich uczestniczymy. Bo to, że żyjemy na jednej wielkiej wojnie, to chyba oczywiste dla każdego.



Sport nie powinien się łączyć z polityką i nie powinien mieć z nią żadnych związków. To zdanie słyszymy bardzo często w obliczu podejmowania tak zwanych trudnych decyzji. Celowo napisałem "tak zwanych", bo one wcale nie są trudne, tylko właśnie… polityczne. Te wszystkie banialuki, aby sport i polityka stanowiły zupełnie oddzielne i niezależne od siebie gałęzie życia publicznego, najczęściej wypowiadają notable zajmujący najwyższe pozycje na szczeblach organizacji sportowych, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba podjąć najbardziej… polityczną decyzję z możliwych. W tle za tym wszystkim stoją oczywiście ogromne pieniądze. Wszyscy ci, którzy uważają, że sport i polityka mogą funkcjonować jako niezależne od siebie byty, są przesiąknięci polityką i uwikłani w nią do szpiku kości.



Decyzja MKOl-u ogłoszona w ubiegłym tygodniu przez Kirsty Coventry o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego jakoś specjalnie mnie nie zaskoczyła, z powyższych powodów, ale już całkowicie mnie zaskoczyła, a przy okazji wręcz zdruzgotała, błyskawiczna reakcja FIVB, która w niespełna 24 godziny po decyzji MKOl-u bez cienia jakiejkolwiek refleksji ogłosiła, że rosyjscy i białoruscy zawodnicy oraz sędziowie mogą powrócić do oficjalnych zawodów. W jednej chwili Rosja została włączona z powrotem do światowego rankingu FIVB z dorobkiem punktowym zamrożonym w 2022 roku, co sprawiło, że męska drużyna od razu zajęła 3. miejsce, a kobieca miejsce 9.



Nieoceniony w przestrzeni internetowej Jakub Balcerzak po tej decyzji szybciutko wyliczył, że przy pewnym zbiegu okoliczności istnieje prawdopodobieństwo, niewielkie, ale jednak istnieje, że męska reprezentacja Rosji, nie rozgrywając od czterech lat ani jednego oficjalnego spotkania, albo przez chwilę, albo w ogóle zakończy ten rok reprezentacyjny na pierwszym miejscu w rankingu FIVB. A to, że wywalczy kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, jest pewne.



Na razie nie wiemy, jaki będzie status Rosji w rozgrywkach VNL. I jak w związku z tym zostanie potraktowana wspomniana wcześniej reprezentacja Finlandii. Czy ewentualna decyzja o ustąpieniu miejsca Rosjanom przez Finlandię, a przy tym ponowny rok konieczności gry w Lidze Europejskiej będzie miało jakikolwiek związek ze sportem i zasadami fair-play?



Z 13 członków FIVB podejmujących tę skandaliczną decyzję dwóch zachowało się przyzwoicie, sprzeciwiając się powrotowi Rosjan, dopóki ci nie zaprzestaną działań wojennych na Ukrainie. Tych dwóch ludzi to Kanadyjczyk Mark Echert i Chorwat Roko Sikirić, który jest równocześnie prezydentem Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej CEV. Z komunikatu tego gremium, który pojawił się przed decyzją FIVB, wynika, że w sezonie 2026/27 nie ma mowy o przywróceniu rosyjskich klubowych zespołów do rywalizacji w europejskich pucharach.



Po decyzji FIVB pytań jest mnóstwo. Jak będzie wyglądała przyszłoroczna VNL? Jak będą wyglądały mistrzostwa świata w Polsce? Co się wydarzy, jeśli znajdą się federacje, które odmówią gry z Rosjanami? Jak sobie wyobrazić ewentualny mecz Ukraina – Rosja?



Tymczasem rosyjska propaganda działa na pełnych obrotach, wykorzystując paliwo, jakie dostała najpierw od MKOl-u, a chwilę później od FIVB. Pojawiły się pierwsze komunikaty i wypowiedzi zachwyconych włodarzy rosyjskiej federacji. Oczywiście w mniemaniu pani Coventry nie ma to nic wspólnego z polityką. To radość z możliwości podjęcia sportowej rywalizacji.



– Pytam, co się zmieniło, że Rosja została dopuszczona do gry? Przecież dzisiaj robi to samo, co robiła cztery lata temu, tylko na większą skalę. Niech ludzkość odzyska zdrowy rozsądek. Zatrzymajmy te zabójstwa, powstrzymajmy śmierć niewinnych ludzi – powiedział trener męskiej reprezentacji Ukrainy Raul Lozano, były selekcjoner polskiej kadry, w rozmowie z ukraińskim "Sportem".