Nie będzie kolejnego medalu w Lidze Narodów. "Szkoda, ale widzę wiele plusów"

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. Czy to porażka?

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Marek Magiera, ekspert siatkarski Polsatu Sport: W trzech ostatnich finałach zdobyliśmy trzy brązowe medale. Teraz mamy ósme miejsce i bilans 7 wygranych, 5 porażek. To pierwszy taki przypadek w historii, że taki bilans nie wystarcza do finału. Jest też pewna niesprawiedliwość, bo w finale gra osiem drużyn, a my zajęliśmy ósme miejsce. Musimy jednak ustąpić miejsca gospodyniom finału Chinkom. O tym jednak wiedzieliśmy, więc to trzeba zaakceptować.

A zatem?

Porażka? Nie wiem, czy aż tak. Ja na to patrzę inaczej. Jestem zwolennikiem teorii, że jesteśmy w procesie budowy, że musimy wykształcić nawyk wygrywania z zespołami, które są w naszym zasięgu. Nam zabrakło wygranych we wcześniejszych turniejach. Z Kanadą, a pewnie też z Chinkami, bo one były do ogrania. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że grały u siebie. Podobnie, jak w tym ostatnim meczu Japonia.

Szkoda, bo wygrana w jednym z tych spotkań załatwiłaby sprawę naszego awansu.

Jasne, że szkoda, ale weźmy też ten mecz z Kanadą, gdzie Lavarini zdecydował się na konkretne ruchy personalne. Nie patrzył na wynik, ale na proces budowy drużyny i zawodniczek. Zadziałał nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ale zadziałał logicznie jeśli weźmiemy pod uwagę, że jednak docelową imprezą są mistrzostwa Europy. I po tych mistrzostwach będziemy się rozliczać. Teraz na to za wcześnie. Inna sprawa, że ja widzę więcej plusów niż minusów.

To jakie są te plusy?

Ten największy jest taki, że istnieje życie bez Łukasik i Czyrniańskiej, a to dwie najlepsze nasz przyjmujące. A jednak Lampkowska z Piasecką też się w VNL sprawdziły i dały radę. A jeszcze Paulina Damaske dała im wsparcie. Jak złożymy teraz to wszystko, to mamy pięć super zawodniczek na przyjęciu.

Coś jeszcze?

Po zakończeniu kariery przez Korneluk, kontuzji Gryki i macierzyńskim Alagierskiej wróciła do kadry Ania Obiała i pokazała jakość. Otworzyła się też przestrzeń dla młodych, odkryciem okazała się Maja Koput. Ona jest największą wygraną. Przy czym musimy pamiętać, że to młoda dziewczyna i oczekiwania wobec niej trzeba miarkować. Ciężko jej będzie utrzymać taki poziom na przestrzeni całego sezonu i o tym warto wiedzieć.

To już mamy sporo tych plusów.

A jeszcze fajnie się pokazała środkowa Natalia Kecher. Wiem, że sztab jest z niej zadowolony. Dobry początek miała też Julia Szczurowska. Jeśli jeszcze Magda Stysiak, nasza liderka, będzie zdrowa, to będziemy mieli sporo jakości na parkiecie. Dodam, że na mnie wrażenie zrobiła też Oliwia Sieradzka, która w wieku 28 lat zadebiutowała w reprezentacji, a to nie jest wcale takie proste. Dorzućmy jeszcze, że poziom trzymają Justyna Łysiak i Ola Szczygłowska i wychodzi nam całkiem długa lista pozytywów.

Jak się popatrzy na tabelę, to w sumie do awansu zabrakło nam 1 punktu.

Ten 1 punkt, to nawet mogliśmy zrobić z Brazylią, gdzie trzeci i czwarty set przegraliśmy minimalną różnicą. Ten 1 punkt mogliśmy też zdobyć z Belgią, gdzie było 3:2, a mogliśmy zgarnąć całą pulę. W każdym razie jeszcze raz powtórzę, że jakby Lavarini patrzył na wynik, to my ten brakujący punkt byśmy zdobyli.

Liczył się jednak proces.

I jak się popatrzy na nasz zespół, to nagle uświadomimy sobie, że mieliśmy cztery nowe zawodniczki. Lampkowskiej rok temu nie było, Obiały też, Koput również debiutowała, a Piasecka była rok temu rezerwową. Inni takich zmian nie przeszli. A my pomimo zmian byliśmy o włos. I choć nie zgadzam się z teorią, że przegraliśmy awans z Japonią, to powiem, że z tą Japonią przegraliśmy 13:15 w tie-breaku. Na ich terenie. To pokazuje, jak blisko jesteśmy tej światowej czołówki.