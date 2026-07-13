Nie żyje uznany sędzia. Miał jechać na MŚ 2026

"Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci Roba Dieperinka. Wraz z jego odejściem tracimy nie tylko niezwykle cenionego sędziego, ale przede wszystkim życzliwego i oddanego kolegę" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

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"Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi, którzy byli z nim związani i darzyli go sympatią. Życzymy dużo siły i okazujemy wsparcie w przejściu przez ten trudny czas oraz w radzeniu sobie z tą ogromną stratą" - czytamy.

Holenderski ESPN zaznaczył, że przyczyna śmierci arbitra nie jest znana.

Dodano, że Dieperink był jednym z kandydatów do wyjazdu na tegoroczne mistrzostwa świata. W kwietniu wyszło jednak na jaw, że miał problemy prawne po zatrzymaniu w Londynie. Choć postępowanie zostało umorzone, FIFA zdecydowała, że nie zostanie powołany do grona sędziów VAR na mundial.

Dwa lata temu Holender pełnił funkcję sędziego VAR podczas mistrzostw Europy w Niemczech.

HP, Polsat Sport