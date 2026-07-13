Niepokojące wieści. Klub Cristiano Ronaldo ma problemy finansowe

Według źródła kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości. Problemy wstrzymały proces pozyskania zagranicznego piłkarza, który miał zastąpić chorwackiego pomocnika Marcelo Brozovicia. Ten opuścił drużynę po wygaśnięciu kontraktu.

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W minionych rozgrywkach zespół Al-Nassr po raz pierwszy od 2019 roku wygrał ligę saudyjską. Był to dziesiąty tytuł w historii klubu, a zarazem pierwsze oficjalne trofeum zdobyte przez Cristiano Ronaldo w barwach tej drużyny.

Klub rozpocznie sezon pod wodzą nowego trenera Ange Postecoglou. Australijczyk prowadził m.in. Celtic Glasgow, Tottenham Hotspur (triumf w Lidze Europy 2025) i Nottingham Forest.

Zespół Al-Nassr będzie rywalizował w krajowych rozgrywkach ligowych i pucharowych, o Superpuchar Arabii Saudyjskiej, a ponadto w azjatyckiej Lidze Mistrzów.

HP, Polsat Sport