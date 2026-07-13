Odpadł z MŚ i zmaga się z hejtem. Napastnik Norwegii otrzymuje groźby śmierci

Podopieczni trenera Stale Solbakkena znakomicie rozpoczęli starcie z "Synami Albionu". Norwegowie od 36. minuty prowadzili z Anglią po golu Andreasa Schjelderupa, a kilka minut później mieli doskonałą okazję do podwyższenia wyniku. Alexander Sorloth nie zdecydował się jednak na podanie do lepiej ustawionego Erlinga Brauta Haalanda, lecz próbował sam sfinalizować tę akcję. Nie udało mu się, a jeszcze przed przerwą niewykorzystana sytuacja zemściła się na Skandynawach i po golu Jude'a Bellinghama Anglia doprowadziła do wyrównania. Ten sam zawodnik trafił w dogrywce na 2:1 i to ekipa Thomasa Tuchela awansowała do półfinału.

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Po spotkaniu cała nienawiść norweskich pseudokibiców skupiła się właśnie na Sorlothcie, z którego zrobiono głównego winowajcę tej porażki. W mediach społecznościowych nie tylko napastnika, ale i jego partnerki zaroiło się od hejterskich komentarzy, a nawet... gróźb śmierci!

"Piłka nożna i mundial przynoszą wiele radości, ale też wiele nienawiści. Nie chcę poświęcać im uwagi, ale po takich reakcjach nie mam wyboru. Mam nadzieję, że wszyscy, pomimo tej sytuacji, zastanowią się trochę, zanim coś takiego wyślą" - napisała na Instagramie Lena Selnes, partnerka sportowca, dołączając wpisy, w których "kibice" między innymi apelują do Sorlotha, by skoczył z klifu, życzą mu śmierci w katastrofie lotniczej lub... wprost piszą, że sami pozbawią go życia!

Stale Solbakken, trener Norwegów, stanął murem za swoim zawodnikiem i podkreślił, że między innymi z takich powodów zachęca piłkarzy, by... w ogóle nie zakładali kont w mediach społecznościowych.