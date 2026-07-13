Oficjalnie! Znany tenisista zawieszony za doping

Tenis

Facundo Bagnis zaakceptował 12-miesięczną karę zawieszenia po tym, jak przed US Open w 2025 roku wykryto u niego niedozwoloną substancję. Argentyński tenisista dobrowolnie przebywał w zawieszeniu od października 2025 roku.

Tenisista uderza piłkę forhendem na korcie ziemnym.
fot. PAP/EPA
Facundo Bagnis

Problemy Argentyńczyka rozpoczęły się w drugiej połowie 2025 roku. W trakcie kwalifikacji do US Open w jego organizmie wykryto niedozwoloną substancję - hydrochlorotiazyd. 

 

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Tenisista od razu zgodził się poddać dobrowolnemu zawieszeniu na czas trwania sprawy. Próbował jednak udowodnić, że został skazany niesłusznie, a substancja znalazła się u niego przypadkowo. 13 lipca wydano wyrok w jego sprawie.

 

"Na początku 2026 roku ITIA zbadała produkt w niezależnym laboratorium akredytowanym przez Światową Agencję Antydopingową. Laboratorium potwierdziło zarówno obecność substancji, jak i to, że wyjaśnienie Bagnisa było możliwe. ITIA uznała, że w tych okolicznościach naruszenie nie było umyślne. Przy ustalaniu sankcji uwzględniono okoliczności łagodzące wykazane przez Bagnisa" - napisano na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA).

 

Wobec tego zdecydowano się wymierzyć Bagnisowi karę 12 miesięcy zawieszenia. Oznacza to, że 36-latek będzie mógł wrócić do zawodowej rywalizacji 17 października tego roku. 

 

Bagnis najwyżej w karierze plasował się na 55. miejscu w rankingu ATP.

KP, Polsat Sport
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FACUNDO BAGNISINNETENIS
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