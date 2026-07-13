Ogromny awans Hurkacza. Właśnie nadeszło potwierdzenie

Tenis

Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu awansował z 96. na 68. miejsce w rankingu tenisistów. Kamil Majchrzak natomiast z 45. spadł na 66. pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner, który w niedzielę obronił tytuł w Wimbledonie.

Tenisista w białej koszulce i czapce z daszkiem, trzymający rakietę tenisową, pokazuje gest dłonią.
fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz awansował z 96. na 68. miejsce w rankingu ATP

Przesunięcia Polaków są efektem ich gry w Londynie. Majchrzak rok temu dotarł do 1/8 finału, a teraz odpadł już w 2. rundzie. Hurkacz w edycji 2025 nie wystąpił z powodu problemów z kolanem, natomiast minioną zakończył na 1/8 finału.

 

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Na drugie miejsce, ale z olbrzymią, blisko pięciotysięczną stratą do lidera, awansował finalista Wimbledonu - Niemiec Alexander Zverev. Na trzecie spadł leczący kontuzję Hiszpan Carlos Alcaraz.

PAP
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HUBERT HURKACZRANKING ATPTENISWIMBLEDON
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