Ogromny awans Hurkacza. Właśnie nadeszło potwierdzenie

Przesunięcia Polaków są efektem ich gry w Londynie. Majchrzak rok temu dotarł do 1/8 finału, a teraz odpadł już w 2. rundzie. Hurkacz w edycji 2025 nie wystąpił z powodu problemów z kolanem, natomiast minioną zakończył na 1/8 finału.

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Na drugie miejsce, ale z olbrzymią, blisko pięciotysięczną stratą do lidera, awansował finalista Wimbledonu - Niemiec Alexander Zverev. Na trzecie spadł leczący kontuzję Hiszpan Carlos Alcaraz.

PAP