Oni wiedzą, jak wygrywać mundial. Półfinaliści MŚ mają łącznie siedem tytułów

Spośród półfinalistów najbardziej utytułowana jest Argentyna, gdyż trzykrotnie zdobyła miano najlepszej drużyny globu. Dokonała tego w 1978, 1986 i 2022 roku. Łącznie uczestniczyła w sześciu finałach. Przegrała w 1930, 1990 i 2014 roku. Za każdym razem, gdy awansowała do półfinału, dostawała się też do finału.

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Francuzi mają w dorobku dwa tytuły. Wygrali mundial w 1998 roku, gdy byli gospodarzem, oraz 20 lat później w Rosji. Łącznie siedem razy awansowali do półfinału. Dwukrotnie przegrali finał (2006, 2022), dwa razy zdobyli brązowy medal (1958, 1986), a w 1982 roku w Hiszpanii zajęli czwarte miejsce po porażce z Polską (2:3).

Anglicy jako gospodarze zwyciężyli w MŚ w 1966 roku, a teraz czwarty raz awansowali do półfinału. W 1990 i 2018 roku przegrali na tym etapie, a następnie także małe finały, których stawką było trzecie miejsce.

Hiszpanie jedyny raz triumfowali w 2010 roku w RPA. W 1950 roku zajęli czwarte miejsce. Teraz trzeci raz wystąpią w półfinale.

Argentyna rozgrywa swój 19. mundial, natomiast Anglia, Francja i Hiszpania uczestniczą w mistrzostwach świata po raz 17.

We wtorek Francja zmierzy się z Hiszpanią w pierwszym półfinale w Arlington w Teksasie, a w środę Anglia zmierzy się z Argentyną w Atlancie.

PAP