Oficjalnie! Oto pierwszy transfer ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Siatkówka

Remigiusz Kapica to pierwszy zawodnik, którego pozyskała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przed sezonem 2026/2027. W poprzednim sezonie był zawodnikiem InPost ChKS Chełm.

Trener siatkówki Andrea Giani z notatnikiem i długopisem
fot. Cyfrasport
Trener ZAKSY Andrea Giani

"Karierę juniorską Kapica rozpoczynał w MOSM Tychy, następnie grał w AZS Częstochowa i SMS PZPS Spała. Młody atakujący szybko został zauważony przez kluby PlusLigi i w 2019 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn. Następnie był zawodnikiem Cuprum Lubin, Stali Nysa, a w zakończonym niedawno sezonie był jedną z wiodących postaci beniaminka InPost ChKS Chełm" - można przeczytać.

 

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Przypomniano, że siatkarz będzie konkurować o miano podstawowego atakującego z Mateuszem Rećko. Ten pozostał w zespole z Kędzierzyna na kolejny sezon.

 

Już pod koniec maja ogłoszono, że z drużyny odchodzą: wielokrotny reprezentant Włoch Kamil Rychlicki (trafił do Aluron CMC Warty Zawiercie) oraz Mateusz Czunkiewicz, Igor Grobelny, Wojciech Kraj, Konrad Stajer, Jakub Szymański i Karol Urbanowicz.

 

Na razie oficjalnie w zespole jest ośmiu zawodników. Oprócz dwójki atakujących i środkowego reprezentacji Polski Szymona Jakubiszaka są to: Quinn Isaacson (rozgrywający), Bartosz Fijałek (libero), Marcin Krawiecki (rozgrywający), Rafał Szymura (przyjmujący) oraz Bartosz Zych (przyjmujący).

 

Bez zmian pozostaje sztab trenerski.

 

"Na czele zespołu niezmiennie jest Andrea Giani - jeden z najwybitniejszych przedstawicieli światowej siatkówki, mistrz olimpijski i wielokrotny medalista najważniejszych imprez międzynarodowych. Dla włoskiego szkoleniowca będzie to kolejny sezon pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Jego doświadczenie, autorytet oraz jasno określony kierunek budowy zespołu stanowią fundament dalszych działań sportowych naszego klubu" - napisano w informacji klubowej.

 

Funkcję asystenta nadal pełnić będzie Michał Chadała, od lat związany z klubem i doskonale znający jego strukturę oraz filozofię pracy. Za przygotowanie fizyczne ponownie odpowiadać będzie Piotr Pietrzak. W sztabie pozostają także fizjoterapeuci Paweł Brandt i Bartosz Hołobut. Funkcję statystyka w dalszym ciągu pełnić będzie Mateusz Musiał, natomiast Team Managerem pozostaje Paweł Niebylski.

 

ZAKSA sezon 2025/2026 zakończyła na ósmym miejscu. W fazie pucharowej odpadła po ćwierćfinałowej rywalizacji z Aluron CMC Wartą.

HP, PAP
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ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Remigiusz Kapica
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