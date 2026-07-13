Polka awansowała do ćwierćfinału. Zwycięstwo w dwóch setach

Tenis

Katarzyna Piter i Eudice Chong z Hongkongu, grające z „trójką”, awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej tenisowego turnieju WTA 250 na twardej nawierzchni w Atenach. Wygrały z Mariją Timofiejewą z Uzbekistanu i Jekatieriną Jaszyną 6:4, 6:3.

Tenisistka w białym stroju przygotowuje się do zagrania na korcie tenisowym.
Katarzyna Piter w ćwierćfinale debla

Piter kolejne rywalki pozna we środę. Na ten dzień zaplanowana została rywalizacja Brytyjki Madelaine Brooks i Holenderki Isabelle Haverlag z parą japońsko-tajską Momoko Kobori - Peangtarn Plipuech.

 

Wcześniej w poniedziałek w pierwszej rundzie gry pojedynczej w Atenach odpadła rozstawiona z numerem ósmym Magda Linette. Poznanianka została wyeliminowana przez Japonkę Maię Hontamę (4:6, 5:7).

 

Wynik 1/8 finału debla:

 

Katarzyna Piter, Eudice Chong - Marija Timofiejewa, Jekatierina Jaszyna 6:4, 6:3

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