Polka awansowała do ćwierćfinału. Zwycięstwo w dwóch setach
Katarzyna Piter i Eudice Chong z Hongkongu, grające z „trójką”, awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej tenisowego turnieju WTA 250 na twardej nawierzchni w Atenach. Wygrały z Mariją Timofiejewą z Uzbekistanu i Jekatieriną Jaszyną 6:4, 6:3.
Katarzyna Piter w ćwierćfinale debla
Piter kolejne rywalki pozna we środę. Na ten dzień zaplanowana została rywalizacja Brytyjki Madelaine Brooks i Holenderki Isabelle Haverlag z parą japońsko-tajską Momoko Kobori - Peangtarn Plipuech.
Wcześniej w poniedziałek w pierwszej rundzie gry pojedynczej w Atenach odpadła rozstawiona z numerem ósmym Magda Linette. Poznanianka została wyeliminowana przez Japonkę Maię Hontamę (4:6, 5:7).
Wynik 1/8 finału debla:
Katarzyna Piter, Eudice Chong - Marija Timofiejewa, Jekatierina Jaszyna 6:4, 6:3Przejdź na Polsatsport.pl
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