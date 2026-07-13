Polka awansowała do ćwierćfinału. Zwycięstwo w dwóch setach

Piter kolejne rywalki pozna we środę. Na ten dzień zaplanowana została rywalizacja Brytyjki Madelaine Brooks i Holenderki Isabelle Haverlag z parą japońsko-tajską Momoko Kobori - Peangtarn Plipuech.

Wcześniej w poniedziałek w pierwszej rundzie gry pojedynczej w Atenach odpadła rozstawiona z numerem ósmym Magda Linette. Poznanianka została wyeliminowana przez Japonkę Maię Hontamę (4:6, 5:7).

Wynik 1/8 finału debla:

Katarzyna Piter, Eudice Chong - Marija Timofiejewa, Jekatierina Jaszyna 6:4, 6:3