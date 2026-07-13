Polki nie zagrają w finałach VNL, były selekcjoner przemówił. "Nic strasznego"

Biało-Czerwone straciły szansę na awans w ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej. W niedzielę w Osace, mimo prowadzenia 2:0, przegrały z Japonkami 2:3 i to Azjatki uzyskały ostatni bilet do Makau, gdzie w dniach 22-26 lipca odbędzie się turniej finałowy.

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– Zdobyliśmy trzy brązowe medale, a to oznacza, że drużyna idzie w dobrym kierunku. Dobrze byłoby zagrać w turnieju finałowym, ale też nic strasznego się nie stało. Liga Narodów traktowana jest często przez wiele reprezentacji jako poligon doświadczalny – powiedział Makowski.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę, że do awansu zabrakło niewiele. Z Japonkami Polki przegrały w tie-breaku 13:15.

- Wygrać z Japonią na jej terenie jest niezwykle trudno, choć dwa pierwsze sety pokazały, że można tego dokonać. Wcześniej było kilka meczów wygranych po 3:2, a gdybyśmy zwyciężyli 3:1, też tych punktów mogło być więcej. Z drugiej strony nie ma sensu tego rozpatrywać. Było, minęło. Kilka spotkań w naszym wykonaniu było bardzo dobrych, pokonaliśmy m.in. Amerykanki 3:2, które wygrały fazę zasadniczą. Z drugiej strony Liga Narodów daje szansę wprowadzania nowych, młodych zawodniczek. U nas taką była choćby Maja Koput, która zaliczyła znakomity debiut w kadrze i miejmy nadzieję, że dalej będzie się tak rozwijać. Bardzo pewnym punktem była też Monika Lampkowska – ocenił Makowski, który prowadził kadrę w latach 2012-14.

Jak dodał, wpływ na gorszy wynik niż w poprzednich latach mogły mieć spore zmiany kadrowe. Karierę sportową zakończyła Agnieszka Korneluk, a kilka zawodniczek, m.in. Malwina Smarzek, Natalia Mędrzyk, Weronika Centka-Tietianiec i Olivia Różański odmówiły udziału w zgrupowaniu.

- Myślę, że nieobecność Martyny Czyrniańskiej i Martyny Łukasik z powodu kontuzji też osłabiła zespół, a przecież one miały być pierwszą parą przyjmujących. Z drugiej strony takie sytuacje wymuszają wprowadzanie nowych zawodniczek, a gdzie je sprawdzać, jak nie w Lidze Narodów, kiedy jest dużo meczów do rozegrania – wspomniał Makowski, który obecnie jest prezesem Metalkasu Pałacu Bydgoszcz.

Biało-Czerwone po krótkich wakacjach rozpoczną przygotowania do mistrzostw Europy, które rozegrane zostaną w dniach 21 sierpnia - 6 września w czterech krajach: Turcji (z udziałem Polski), Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji. Makowski przyznał, że z jego perspektywy ten turniej powinien być imprezą główną dla reprezentacji w tym sezonie.

- Myślę, że kibice oczekują medalu w mistrzostwach Europy, bo ostatni raz zdobyliśmy go w 2009 roku. Nie deprecjonuję Ligi Narodów, ale, jak wspomniałem wcześniej, to jest rodzaj poligonu doświadczalnego i nie wszystkie reprezentacje występują w najsilniejszych składach, a każdy zespół ma swoje cele. Medal Ligi Narodów to fajna rzecz, ale chyba bardziej nam się marzy medal mistrzostw Europy czy świata. Dziewczyny teraz będą mieć więcej czasu na przygotowanie się do tego turnieju, ale też i na regenerację, a to też jest ważne, żeby oczyścić głowę po tak długich rozgrywkach – podsumował były selekcjoner.

W 2009 roku Polki w Łodzi zdobyły brązowy medal ME, a Makowski był wówczas asystentem Jerzego Matlaka. W trakcie turnieju zastąpił go w roli pierwszego trenera, bowiem Matlak z powodów rodzinnych musiał opuścić reprezentację.

PAP