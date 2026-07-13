Polski sędzia będzie pracował przy półfinale MŚ 2026

Wtorkowe spotkanie Francji z Hiszpanią przydzielono Ivanowi Bartonowi z Salwadoru. Wcześniej prowadził dwa mecz grupowe: Turcja - Paragwaj (0:1) i Japonia - Szwecja (1:1). W 1/8 finału sędziował natomiast spotkanie Szwajcaria - Kolumbia, które Helweci wygrali po rzutach karnych.

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Kwiatkowski podczas meczu Francja - Hiszpania ma odpowiadać za VAR. Pomagać mu będą Holender Dennis Higler, Meksykanin Guillermo Pacheco oraz Urugwajczyk Leodan Gonzalez i Chorwat Ivan Bebek.

Marciniak ma jeszcze szansę na sędziowanie półfinału Anglia - Argentyna, meczu o trzecie miejsce lub finału. Polski arbiter podczas mundialu w Ameryce Północnej prowadził mecz Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1).

To trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych.

Łącznie do tej pory Marciniak sędziował siedem meczów w mundialach. W jego dorobku jest też pięć spotkań mistrzostw Europy oraz m.in. finał Ligi Mistrzów w 2023 roku.