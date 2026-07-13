Prezes siatkarskiej federacji bez ogródek: Liga Narodów jest poza naszym zasięgiem

O ile męska kadra "Junaków" może być dla Bułgarów powodem do dumy, o tyle żeńska drużyna przynosi rozczarowanie za rozczarowaniem. W tegorocznej edycji Ligi Narodów ekipa Marcello Abbondanzy wygrała zaledwie dwa z dwunastu spotkań (3:0 z Dominikaną i 3:2 z Ukrainą) i z hukiem wyleciała z rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Zachwyty nad polskim trenerem. "Wraz z jego przybyciem kadra osiągnęła nowy poziom"

Lubomi Ganew, prezes Bułgarskiej Federacji Siatkarskiej (BVF), w rozmowie z krajowymi mediami nie próbował zakłamywać rzeczywistości i zaznaczył, że drużyna już od kilku lat po prostu nie zasługiwała na miejsce wśród najlepszych.

- Biorąc pod uwagę naszą grę, Liga Narodów jest poza naszym zasięgiem. Przypomnijmy, że panie zakwalifikowały się do niej w dużej mierze dzięki wykluczeniu z rozgrywek międzynarodowych reprezentacji Rosji, a w 2024 roku zajęły w VNL ostatnie miejsce, a nie spadły tylko dzięki decyzji o powiększeniu rozgrywek z 16 do 18 zespołów - podkreślił Ganew w rozmowie z bułgarskim kanałem MAX One.

Zdaniem działacza, przyczyną tak fatalnych wyników był w tym roku zbieg nieszczęśliwych zdarzeń, w tym kontuzje kluczowych zawodniczek.

- Głównym powodem odpadnięcia z Ligi Narodów był brak kilku ważnych reprezentantek. Atakująca Eczacibasi Stambuł Iwa Dudowa wypadła z powodu kontuzji, Maria Kolewa z Dentil/ Praia Clube przyjechała na zgrupowanie tylko po to, by poinformować o urazie i w drugim tygodniu VNL pojechała na leczenie do Niemiec, a kilka młodszych siatkarek odmówiło przyjazdu na kadrę. Brakowało nam liderki z prawdziwego zdarzenia, która w kluczowych momentach wzięłaby na siebie ciężar gry. Warto bowiem zaznaczyć, że w wielu meczach przegranych po 0:3 w poszczególnych setach dziewczyny ulegały raptem 2 punktami - zakończył Ganew.

Okazję do zmazania niekorzystnego wrażenia z VNL Bułgarki będą miały już na przełomie sierpnia i września, podczas mistrzostw Europy, których gospodarzami będą Turcja, Czechy, Szwecja i Azerbejdżan.