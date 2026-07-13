Przeżyjmy to jeszcze raz! Tak grali Polacy na Wimbledonie (WIDEO)

W turnieju singlowym pań wystąpiły cztery Polki - aż trzy z nich odpadły już po pierwszej rundzie. Maja Chwalińska przegrała z Tajką Mananchayą Sawangkaew (6:2, 5:7, 2:6), Magda Linette pożegnała się z turniejem po pierwszym meczu z rozstawioną z numerem piątym rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą (5:7, 4:6), a Magdalena Fręch została wyeliminowana przez Annę Kalinską (6:7, 4:6).

ZOBACZ TAKŻE: Ekspert porównał mentalność Świątek i Chwalińskiej. "Nie potrafię tego zrozumieć"

Iga Świątek utrzymała się na Wimbledonie najdłużej. Raszynianka uległa Alexandrze Eali w trzeciej rundzie 6:7, 2:6.

Wśród mężczyzn najdalej dotarł Hubert Hurkacz. Wrocławski tenisista skreczował w czwartej rundzie w starciu z Janem-Lennarden Struffem przy stanie 6:3, 7:6, 6:7, 5:7, 2:4. W drugiej rundzie, po przegranej z Zacharym Svajdą (6:2, 2:6, 7:6, 4:6, 3:6), z turnieju odpadł Kamil Majchrzak.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport