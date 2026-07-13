Przeżyjmy to jeszcze raz! Tak grali Polacy na Wimbledonie (WIDEO)
Po wielu pięknych tygodniach rywalizacji na najwyższym tenisowym poziomie, Wimbledon 2026 przeszedł do historii. Polakom nie udało się wygrać, lecz odcisnęli swój ślad w rozgrywkach. Sprawdźcie najlepsze akcje na tegorocznym Wimbledonie.
Wimbledon 2026: Najlepsze zagrania polskich tenisistów
Wimbledon 2026: Najlepsze drop shoty polskich tenisistów
Wimbledon 2026: Najlepsze drop szoty polskich tenisistek
Wimbledon 2026: Najlepsze zagrania polskich tenisistek
W turnieju singlowym pań wystąpiły cztery Polki - aż trzy z nich odpadły już po pierwszej rundzie. Maja Chwalińska przegrała z Tajką Mananchayą Sawangkaew (6:2, 5:7, 2:6), Magda Linette pożegnała się z turniejem po pierwszym meczu z rozstawioną z numerem piątym rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą (5:7, 4:6), a Magdalena Fręch została wyeliminowana przez Annę Kalinską (6:7, 4:6).
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Iga Świątek utrzymała się na Wimbledonie najdłużej. Raszynianka uległa Alexandrze Eali w trzeciej rundzie 6:7, 2:6.
Wśród mężczyzn najdalej dotarł Hubert Hurkacz. Wrocławski tenisista skreczował w czwartej rundzie w starciu z Janem-Lennarden Struffem przy stanie 6:3, 7:6, 6:7, 5:7, 2:4. W drugiej rundzie, po przegranej z Zacharym Svajdą (6:2, 2:6, 7:6, 4:6, 3:6), z turnieju odpadł Kamil Majchrzak.