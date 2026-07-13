Ronaldo i Martinez hamulcowymi Portugalii? "Smutno było na to patrzeć"

Portugalczycy byli przed rozgrywanym w Ameryce Północnej czempionatem stawiani w gronie kandydatów do medalu, a analiza Joachima Klementa, niemieckiego matematyka i analityka, który już trzy razy z rzędu poprawnie wskazał złotych medalistów mundialu, dawała ekipie z Półwyspu Iberyjskiego wicemistrzostwo świata.

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"Selecao das Quinas" pożegnali się jednak z turniejem już w 1/8 finału, przegrywając 0:1 z Hiszpanią. John Arne Riise, były piłkarz między innymi Liverpoolu, Romy i 110-krotny reprezentant Norwegii, a obecnie ekspert jednej z norweskich telewizji, uważa, że głównymi winowajcami tej sytuacji byli... Cristiano Ronaldo i trener Roberto Martinez!

- W najważniejszej imprezie piłkarskiej czterolecia trzeba mieć na boisku jedenastu graczy, którzy dają z siebie wszystko. Smutno było patrzeć na to, co działo się z Ronaldo i na to, że Roberto Martinez nie umiał go odpowiednio wykorzystać. Nawet kiedy Cristiano kompletnie nic nie wychodziło, trener trzymał go na boisku pełne 90 minut. Mam wrażenie, że selekcjoner bardziej dbał o interesy CR7 niż o dobro drużyny. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie, co widać po fali krytyki, jaka spadła na niego po odpadnięciu z mundialu - powiedział Riise w rozmowie z dziennikiem "Dagbladet".

Zdaniem Norwega, największą wadą Cristiano Ronaldo był egoizm. Riise podkreślił, że Portugalczykowi tak bardzo zależy na strzeleniu 1000 goli, iż przeciąga swoją karierę tylko po to, by zrealizować swoje indywidualne cele.

- U Ronaldo za dużo jest tego "ja, ja". Czy jest wystarczająco dobry, by znaleźć się w kadrze na mistrzostwa świata? Bez wątpienia, ale myślę, że Portugalia bardziej by na nim skorzystała, gdyby w niektórych meczach wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Trochę za dużo mówi o 1000 bramek, które chce zdobyć - skonkludował były piłkarz Liverpoolu.

Cristiano Ronaldo strzelił w zawodowej karierze 976 goli i do magicznego tysiąca brakuje mu już tylko 24 trafień. Kontrakt Portugalczyka z saudyjskim Al-Nassr wygasa po zakończeniu sezonu 2026/2027.