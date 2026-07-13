Stupka w Płocku! Odpowiedzialne zadanie w Wiśle

Piłka nożna

Łukasz Stupka został dyrektorem sportowym Wisły Płock. Zastąpił Radosława Kucharskiego, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu piłkarskiej ekstraklasy.

Widok lotniczy na nowoczesny stadion piłkarski z parkingiem i otaczającym go terenem miejskim.
fot. PAP
Nowy dyrektor sportowy Wisły pojawił się w Płocku.

Nowy dyrektor sportowy Wisły, rocznik 1990, swoją ścieżkę w futbolu – początkowo w roli szkoleniowca i skauta – rozpoczął bardzo wcześnie. Jesienią 2013 roku dołączył do siatki skautingowej angielskiego Wolverhampton Wanderers, a w kolejnych latach współpracował na tym polu również z Crystal Palace oraz francuskim RC Lens.

 

ZOBACZ TAKŻE: Warzycha wskazał mistrza świata! "Dysponuje dwoma równorzędnymi składami"

 

Na polskim rynku pierwsze kroki stawiał w pierwszoligowej Bruk-Bet Termalice Nieciecza, pracował także jako dyrektor skautingu w Górniku Łęczna oraz Wiśle Kraków. W sezonie 2021/22 pełnił funkcję dyrektora sportowego w Widzewie i ta współpraca zakończyła się awansem łódzkiego klubu do ekstraklasy.

 

Stupka, jak przekazał klub w komunikacie, jest absolwentem studiów z zakresu zarządzania w sporcie w Anglii i Hiszpanii, a także studiów podyplomowych FIFA w Warszawie.

MS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: "Urban daje czas Lewandowskiemu". Jaką decyzję podejmie kapitan kadry?
Zobacz także

Czy Lewandowski nadal będzie grał w reprezentacji Polski? "Urban daje mu czas"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 