Stupka w Płocku! Odpowiedzialne zadanie w Wiśle

Nowy dyrektor sportowy Wisły, rocznik 1990, swoją ścieżkę w futbolu – początkowo w roli szkoleniowca i skauta – rozpoczął bardzo wcześnie. Jesienią 2013 roku dołączył do siatki skautingowej angielskiego Wolverhampton Wanderers, a w kolejnych latach współpracował na tym polu również z Crystal Palace oraz francuskim RC Lens.

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Na polskim rynku pierwsze kroki stawiał w pierwszoligowej Bruk-Bet Termalice Nieciecza, pracował także jako dyrektor skautingu w Górniku Łęczna oraz Wiśle Kraków. W sezonie 2021/22 pełnił funkcję dyrektora sportowego w Widzewie i ta współpraca zakończyła się awansem łódzkiego klubu do ekstraklasy.

Stupka, jak przekazał klub w komunikacie, jest absolwentem studiów z zakresu zarządzania w sporcie w Anglii i Hiszpanii, a także studiów podyplomowych FIFA w Warszawie.

MS, PAP