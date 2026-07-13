Szokujące wyznanie ojca mistrzyni Wimbledonu. "Zbierałem złom, żebyśmy mogli przeżyć"

- Nie potrafię opisać, co czuję. Myślałem, że nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczę. Głodowaliśmy i nie mieliśmy gdzie mieszkać. Wtedy razem z żoną rozwiedliśmy się z naszymi poprzednimi małżonkami, cały majątek zostawiliśmy byłym partnerom i zaczynaliśmy od nowa. Gdy Linda się urodziła, co miesiąc byłem trzy tysiące koron na minusie. Żona nie miała nic, ja pracowałem jako dyżurny ruchu i zbierałem złom, żebyśmy w ogóle mogli przeżyć - wyjawił ojciec Noskovej w rozmowie z czeskim serwisem isport.blesk.cz.

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Drahos Nosek był obecny podczas sukcesu swojej córki, nie krył łez szczęścia. Los nie był jednak łaskawy dla niego i całej rodziny.

- Jako kolejarz miałem przynajmniej darmowe przejazdy. Jeździliśmy więc do Pragi pociągiem i całą czwórką spaliśmy na dworcu za pięćset koron. To, co robiliśmy we dwoje... To było straszne. Naprawdę sięgnęliśmy dna, żeby umożliwić Lindzie grę w tenisa - relacjonuje z przejęciem ojciec bohaterki z Londynu.

Na tym przykre informacje się nie kończą. Dwa lata temu matka Noskovej przegrała walkę z chorobą nowotworową.

MS, Polsat Sport