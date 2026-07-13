Szybki koniec turnieju dla Polaka. Porażka w pierwszej rundzie

Tenis

Jan Zieliński i brytyjski tenisista Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie gry podwójnej w turnieju ATP 250 w szwedzkim Bastad. Przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavassorim 7:6 (7-3), 1:6, 8-10.

Para tenisistów, mężczyzna i kobieta, podczas meczu deblowego.
fot. PAP/EPA
Jan Zieliński i Luke Johnson przegrali mecz w Bastad

Zieliński i Johnson byli w turnieju w Bastad rozstawieni z numerem czwartym. W deblu we wtorek zagrają jeszcze Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka, a ich rywalami będą Holender Jean-Julien Rojer i Amerykanin Theodore Winegar.

 

Andrea Pellegrino/Andrea Vavassori - Jan Zieliński/Luke Johnson 6:7 (3-7), 6:1, 10-8

PAP
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INNETENIS
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