Szybki koniec turnieju dla Polaka. Porażka w pierwszej rundzie
Jan Zieliński i brytyjski tenisista Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie gry podwójnej w turnieju ATP 250 w szwedzkim Bastad. Przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavassorim 7:6 (7-3), 1:6, 8-10.
Jan Zieliński i Luke Johnson przegrali mecz w Bastad
Zieliński i Johnson byli w turnieju w Bastad rozstawieni z numerem czwartym. W deblu we wtorek zagrają jeszcze Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka, a ich rywalami będą Holender Jean-Julien Rojer i Amerykanin Theodore Winegar.
Andrea Pellegrino/Andrea Vavassori - Jan Zieliński/Luke Johnson 6:7 (3-7), 6:1, 10-8Przejdź na Polsatsport.pl
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