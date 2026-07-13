Szybki koniec turnieju dla Polaka. Porażka w pierwszej rundzie

Zieliński i Johnson byli w turnieju w Bastad rozstawieni z numerem czwartym. W deblu we wtorek zagrają jeszcze Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka, a ich rywalami będą Holender Jean-Julien Rojer i Amerykanin Theodore Winegar.

Andrea Pellegrino/Andrea Vavassori - Jan Zieliński/Luke Johnson 6:7 (3-7), 6:1, 10-8

PAP