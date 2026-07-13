To nie był dzień Linette. Bolesna porażka Polki w pierwszej rundzie

Tenis

Rozstawiona z "ósemką" Magda Linette przegrała z Mai Hontamą 4:6, 5:7 w pierwszej rundzie WTA w Atenach. To druga z rzędu porażka polskiej tenisistki na samym starcie turniejowej rywalizacji. Kilkanaście dni temu w podobny sposób pożegnała się z Wimbledonem.

Magda Linette w trakcie meczu tenisowego
fot. PAP/EPA
Magda Linette walczyła z Mai Hontamą

Początek tego starcia ułożył się dla polskiej tenisistki bardzo dobrze. Szybko przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 2:0. Nie utrzymała go jednak i niedługo później przegrywała już 2:3. Kolejnych przełamań nie brakowało, ale trzeba uczciwie przyznać, że skuteczność Polki bardzo spadła. Ostatecznie to Japonka wygrała premierową odsłonę 6:4. 

 

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Drugą partię również lepiej otworzyła Linette. Tym razem jej "zaliczka" wyniosła 3:1, ale gra znów się wyrównała. Od stanu 5:5 wszystko rozpoczynało się od nowa. Podobnie jak w pierwszym secie, i w tym chłodniejszą głowę zachowała Hontama. Wykorzystawszy już pierwszą piłkę meczową, zapewniła sobie awans do kolejnego etapu rywalizacji w stolicy Grecji.

 

W drugiej rundzie WTA w Atenach Japonka zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Alycia Parks - Valentini Grammatikopoulou.

 

Magda Linette - Mai Hontama 4:6, 5:7

KP, Polsat Sport
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MAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTA
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