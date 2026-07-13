Wielki powrót do reprezentacji. Znamy nowego selekcjonera Chorwacji

Piłka nożna

Slaven Bilić został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Chorwacji - poinformowała federacja. Zastąpił Zlatko Dalicia, który doprowadził kadrę narodową do dwóch medali mistrzostw świata - srebrnego w 2018 i brązowego w 2022 roku.

Portret Slaven Bilića, 57-letniego trenera piłkarskiego, noszącego okulary i brodę, patrzącego na bok z uwagą.
fot. PAP
Slaven Bilić wraca na stanowisko selekcjonera reprezentacji Chorwacji

57-letni Bilić, w przeszłości reprezentant kraju, wraca na stanowisko selekcjonera. Prowadził zespół narodowy w latach 2006-12, a wcześniej był opiekunem tamtejszej młodzieżówki.

 

W karierze klubowej pełnił funkcję trenera m.in. Besiktasu Stambuł, West Ham United, West Bromwich Albion i Watfordu. Pracował też w klubach z Arabii Saudyjskiej i Chin.

 

Dalić, najbardziej utytułowany trener w historii chorwackiego futbolu, zrezygnował ze stanowiska w ubiegłym tygodniu po dziewięciu latach pracy. Prowadzona przez niego reprezentacja odpadła w 1/16 finału mistrzostw świata w Ameryce Północnej po porażce z Portugalią 1:2.

 

- Mam pełne zaufanie do naszych zawodników i moim obowiązkiem jest wnieść energię, ambicję i determinację, aby Chorwacja pozostała w piłkarskiej elicie – powiedział Bilić.

 

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę podjąć to wyzwanie i czuję się do niego w pełni przygotowany. Jako bardziej dojrzały i doświadczony trener niż w 2006 roku, ale z tą samą motywacją i pragnieniem, by Chorwacja pozostała silna, odważna i odnosiła sukcesy - dodał.

 

Jako piłkarz Bilić rozegrał 44 mecze w reprezentacji Chorwacji. Był w składzie drużyny, która zajęła trzecie miejsce na mundialu w 1998 roku we Francji.

PAP
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