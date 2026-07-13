Wielkie zmiany u Szczęsnego. Od razu to zauważyli

Piłka nożna

FC Barcelona powróciła w poniedziałek do treningów. Standardowo rozpoczęła od badań i testów medycznych. Na miejscu pojawił się również Wojciech Szczęsny, którego zdjęcia szybko pojawiły się w mediach społecznościowych klubu.

Wojciech Szczęsny w stroju bramkarskim FC Barcelony wykonuje ćwiczenia rozciągające na boisku, z piłką między nogami.
fot. PAP/EPA
Wojciech Szczęsny ma nową fryzurę

Łącznie na badaniach pojawiło się 25 zawodników, z czego dziesięciu z pierwszego zespołu. Poza Szczęsnym byli to: Marc-Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermin Lopez, Marc Casado, Gerard Martin, Marc Bernal, Hector Fort i Roony Bardghji. 

 

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Największą furorę zrobił jednak oczywiście były reprezentant Polski. "Powrót do biura... w zupełnie nowym wydaniu" - napisano, zwracając uwagę na nową fryzurę bramkarza.

 

"Bardzo za nim tęskniliśmy" - dodano na innym klubowym profilu.

 

 

36-latek na jednym ze zdjęć pozował z Marcem Bernalem.

 

 

Szczęsny rozpocznie niebawem prawdopodobnie ostatni sezon w barwach katalońskiego klubu. Jego sytuacja nie powinna się zmienić; wciąż będzie zmiennikiem Joana Garcii. Lada dzień do Ajaxu na wypożyczenie ma odejść przecież Marc-Andre ter Stegen.

 

Barcelona rozpocznie treningi dopiero we wtorek, natomiast 27 lipca wyleci na kolejny etap przygotowań do Anglii.

HP, Polsat Sport
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